Kia’nın mayıs ayı fiyatları açıklandı. Otomobillerde zamlar durmak bilmiyor

Araç fiyatları gün geçtikçe zamlanmaya devam ediyor. Çip krizi, enflasyon gibi sebeplerden dolayı fiyatlarda artış yaşanıyor.

Kia da Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Kia'nın en uygun fiyatlı otomobili olan 2023 model Kia Picanto, Mayıs ayında 624.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor.

Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 545.000 TL idi. Mayıs itibarıyla 1.350.000 TL'den başlayan Kia Sportage'ın en pahalı versiyonu ise 2 milyon TL sınırına ulaştı.

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