Otomobiller hakkında doğru bilinen yanlışlar

Otomobiller hakkında doğru bilinen 5 yanlış belli oldu.

Otomobiller hakkında doğru bilinen yanlışlar

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, otomobiller hakkında bazı yanlış bilinenler mevcut. Sürücüler bunları doğru bilse de aslında yanlış.

Otomobiller hakkında doğru bilinen 5 yanlış listelendi.

MOTORU ISITMAK İÇİN 5 DAKİKA MOTORU ÇALIŞTIRMAK

Bu yönteme hiç gerek yok. Otomobilin kullanım kitapçığına bakıldığında motorun direkt enjeksiyon yöntemi ile çalıştığı görülüyor. Dakikalarca beklemek yerine aracınızı çalıştırdıktan sonra 20-25 saniye bekleyin ve sürün. Bu bekleme süresiyse yakıtın optimum sıcaklığa gelme süresi için.

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ABS NORMAL FRENE GÖRE DAHA KISA MESAFEDE DURUR

Bu da yanlıştir. Sistemin çalışma mantığı tam olarak kısa mesafede durmak için tasarlanmadı. ABS fren yaparken aracınızın kaymasını önleyen bir sistemdir.ABS kayma anlarında lastiklere giden fren gücünü değiştirerek aracınızın kaymasını önler.

ANTİFRİZ SADECE KIŞIN KULLANILIR

Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan biridir. Antifrizin ilk görevi motor soğutma sıvınızın donmasını önlemektir. Bu görevini Türkiye gibi yılda 4 mevsim yaşayan ülkelerde 3-4 ay sürdürür. Siz yazın antifrizin boşa durduğunu düşünseniz de o aracınızın tüm sıvı giderlerini paslanmaya karşı korumaktadır. Bu yüzden yılın 12 ayı antifriz kullanabilirsiniz.

LASTİK BASINCINI DÜŞÜRMEK

Lastiğin basıncı düşükse lastik asfalta daha çok oturur araba hem yolu daha fazla tutar hem de daha konforlu olur. Burada yoldan gelen tepki kuvvetleri, viraj içindeki merkezcil kuvvetler vs. her şeye zıt işlemler yapılır ve aracınızın yol dışına savrulması kolaylaşır. Ayrıca yakıttan tasarruf etmezsiniz.

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Bu tarz hurafelere inanmak yerine aracınızın optimum lastik basıncı değerlerini koruyun.

En uygun lastik basıncı değerleri:

Aracınızın depo kapağı içinde yazar.

Şoför kapısı içerisindeki etikette yazar.

Aracınızın kullanım kitapçığında belirtilir.

Bunlardan hiçbirine erişiminiz yoksa markanın internet sitesinde bulabilirsiniz.

VİTES BOŞTAYKEN ARAÇ BENZİN YAKMAZ

Vites boştayken araç benzin yakmaz tamamen yanlış bir bilgidir. Vitesi boşa aldığınızda motor stop etmemek için rölanti devrinde çalışmaya devam eder. Bu sırada da yakıt yakar.

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