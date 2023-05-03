Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları belli oldu. En ucuz fiyat ne kadar?

Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerin Mayıs ayı fiyatları açıklandı. Peki en ucuz fiyat ne kadar?...

Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları belli oldu. En ucuz fiyat ne kadar?

Türkiye’de elektrikli otomobiller giderek artıyor. Mayıs ayında Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları paylaşıldı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, elektrikli otomobile gerek yok, bana mini elektrikli araba da yeter derseniz Citroen Ami'yi tercih edebilirsiniz. 6 kW elektrik motoruyla 45 km/s son hıza çıkabilen mini elektrikli araç Citroen Ami'nin güncel fiyatı 259.500 TL.

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EN UCUZ MODEL

Türkiye pazarına giriş yapan Leapmotor'un T03 modeli, 749.000 TL'lik fiyatıyla satışa çıkıyor. Bilindiği kadarıyla en ucuz elektrikli otomobil modelidir.

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