Dünyanın en değerli havayolları sıralaması bu yıl değişti. Daha önce Air China tarafından birincilik koltuğundan indirilen Delta Air Lines, bu yıl ilk sırayı geri aldı. Air China ise üçüncülüğü geriledi.

Haberaero'da yer alan habere göre, ABD’li havayolunun borsa değeri 21,81 milyar dolara ulaştı. İkinci sıraya 21,72 milyar dolarlık değerle Avrupa’nın düşük maliyetli taşıyıcısı Ryanair çıkarken, Air China 21,11 milyar dolara düşen değeriyle üçüncülüğe geriledi. ABD’li Southwest Airlines 17,64 milyar dolarla dördüncü oldu.

İLK ONDA ÜÇ ABD'Lİ ÜÇ DE ÇİNLİ ŞİRKET YER ALDI

Çinli China Southern Airlines 17,651 milyar dolarlık değeriyle beşinciliği elde etti. China Eastern Airlines 14,88 milyar dolarla altıncı, United Airlines Holdings 14,69 milyar dolarla yedinci, Singapore Airlines 13,18 milyar dolarla sekizinci, Lufthansa 11,99 milyar dolarla dokuzuncu ve JaponANA Holding 10,99 milyar dolarla 10’unculuğu elde etti. İlk 10 içerisinde 3’er ABD’li ve Çinli havayolları yer aldı.

THY VE PEGASUS KAÇINÇI OLDU

THY, 13’üncü, Pegasus 33’üncü Daha önce Alman Lufthansa’yı geçerek 9’unculuğa kadar çıkan Türk Hava Yolları ise, 9,32 milyar dolarlık borsa değeri ile 13’üncü oldu. Toplam 59 havayolunun değerlendirildiği sıralamaya göre Pegasus Airlines ise 2,39 milyar dolarlık değeri ile 33’üncü sırayı aldı.



