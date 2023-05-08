Dünyanın en değerli havayolları sıralaması bu yıl değişti

Amerikan Delta Air Lines, Çin'e kaptırdığı birinciliği geri aldı. İkinci sıraya Ryanair’in çıktığı listede, THY ve Pegasus Airlines kaçıncı oldu

Dünyanın en değerli havayolları sıralaması bu yıl değişti

Dünyanın en değerli havayolları sıralaması bu yıl değişti. Daha önce Air China tarafından birincilik koltuğundan indirilen Delta Air Lines, bu yıl ilk sırayı geri aldı. Air China ise üçüncülüğü geriledi.

Haberaero'da yer alan habere göre, ABD’li havayolunun borsa değeri 21,81 milyar dolara ulaştı. İkinci sıraya 21,72 milyar dolarlık değerle Avrupa’nın düşük maliyetli taşıyıcısı Ryanair çıkarken, Air China 21,11 milyar dolara düşen değeriyle üçüncülüğe geriledi. ABD’li Southwest Airlines 17,64 milyar dolarla dördüncü oldu.

chaanna556.jpg

İLK ONDA ÜÇ ABD'Lİ ÜÇ DE ÇİNLİ ŞİRKET YER ALDI

Çinli China Southern Airlines 17,651 milyar dolarlık değeriyle beşinciliği elde etti. China Eastern Airlines 14,88 milyar dolarla altıncı, United Airlines Holdings 14,69 milyar dolarla yedinci, Singapore Airlines 13,18 milyar dolarla sekizinci, Lufthansa 11,99 milyar dolarla dokuzuncu ve JaponANA Holding 10,99 milyar dolarla 10’unculuğu elde etti. İlk 10 içerisinde 3’er ABD’li ve Çinli havayolları yer aldı.

THY VE PEGASUS KAÇINÇI OLDU

THY, 13’üncü, Pegasus 33’üncü Daha önce Alman Lufthansa’yı geçerek 9’unculuğa kadar çıkan Türk Hava Yolları ise, 9,32 milyar dolarlık borsa değeri ile 13’üncü oldu. Toplam 59 havayolunun değerlendirildiği sıralamaya göre Pegasus Airlines ise 2,39 milyar dolarlık değeri ile 33’üncü sırayı aldı.

thy234.jpg


Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Sel sularının yuttuğu çocuk sırra kadem bastı Güncel
Sel sularının yuttuğu çocuk sırra kadem bastı
Yaza az kala fit kalmanın 7 yolu Sağlık
Yaza az kala fit kalmanın 7 yolu
Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu Dünya
Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu
'Yargı' ekibi sezon finalini birlikte kutladı Magazin
'Yargı' ekibi sezon finalini birlikte kutladı
Sony Xperia 1 V fiyatı sızdı Teknoloji - Otomotiv
Sony Xperia 1 V fiyatı sızdı
İmamoğlu'nun neden taşlandığını açıkladı. Yarını bekleyemeyen karikatür yayınlandı Güncel
İmamoğlu'nun neden taşlandığını açıkladı. Yarını bekleyemeyen karikatür yayınlandı
Bursa'da 2 milyon 367 bin seçmen oy kullanacak Siyaset
Bursa'da 2 milyon 367 bin seçmen oy kullanacak