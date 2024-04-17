Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü?

5- S-400
S-400, Rusya'nın geliştirdiği ve dünya çapında kullanılan bir füze savunma sistemidir. S-400 Triumf (NATO rapor adı: SA-21 Growler), uzun menzilli bir hava ve füze savunma sistemidir ve birçok hava hedefine karşı etkili bir şekilde kullanılabilir.
S-400, aynı anda birden fazla hedefi izleyebilir ve angaje edebilir. Hava uçakları, seyir füzeleri, balistik füzeler ve diğer hava tehditlerine karşı savunma sağlar.
S-400'ün radarları, binlerce kilometre öteden hedefleri tespit edebilir ve izleyebilir. Bu, büyük bir hava sahasını kapsama kapasitesine sahiptir.
S-400, yüksek hassasiyetle hedefleri takip edebilir ve etkili bir şekilde imha edebilir. Ayrıca, hareketli bir sistem olduğu için kolayca taşınabilir ve konuşlandırılabilir.
S-400 sistemi, farklı tehditlere karşı kullanılmak üzere çeşitli füze tipleri içerir. Bunlar arasında uzun menzilli füze, orta menzilli füze, kısa menzilli füze ve hava savunma füzeleri bulunur.
S-400, Rusya'nın yanı sıra birçok diğer ülke tarafından da satın alınmıştır veya sipariş edilmiştir. Bu sistem, savunma amaçları için kullanılan en gelişmiş füze savunma sistemlerinden biridir ve uluslararası ilişkilerde ve askeri stratejide önemli bir rol oynamaktadır.