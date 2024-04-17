Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü?

Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü?
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji hızla değişirken dünya çapındaki savunma sanayisi de gelişmeye devam ediyor. Ukrayna – Rusya savaşı ve İran-İsrail geriliminde hava savunma sistemlerinin önemi bir kez daha gözler önüne serilirken işte en önemli hava savunma sistemleri...
1/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 1

1- AEGİS

"Aegis BMD" (Aegis Ballistic Missile Defense), Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın geliştirdiği bir füze savunma sistemidir. Aegis BMD, gemilere entegre edilmiş olan Aegis Combat System'inin (Aegis Savaş Sistemi) füze savunma yeteneklerini ifade eder.

Aegis BMD, balistik füzelerin tespit edilmesi, takibi ve yok edilmesi gibi görevleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Sistem, gemi tabanlı radarlar, füze ateşleme sistemleri ve füze savunma füzeleri gibi bileşenleri içerir. Aegis BMD, gemilerin ve bölgelerin balistik füze saldırılarına karşı savunmasını sağlamak için kullanılır.

Bu sistem, özellikle Aegis savaş gemilerinde ve deniz üslerinde kullanılmaktadır. Aegis BMD'nin amacı, düşman balistik füzelerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi yoluyla gemileri ve stratejik bölgeleri korumaktır.

2/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 2

2- THAAD

THAAD, "Terminal High Altitude Area Defense" kısaltmasıyla bilinen bir füze savunma sistemidir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen ve kullanılan bu sistem, balistik füzelerin son terminal aşamasında, yani atmosfer dışına çıktıktan sonra yakalanması ve imha edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

THAAD sistemi, yüksek irtifada hareket eden balistik füzelerin yanı sıra diğer tehditleri de algılayabilir ve yok edebilir. Sistem, füzeleri yok etmek için kinetik enerjiye dayalı bir yaklaşım kullanır; yani, hedef füzeyi doğrudan vurarak imha etme stratejisine dayanır.

THAAD, hareket halindeki bir sistem olup, kolayca taşınabilir ve konuşlandırılabilir. Genellikle askeri üslerde veya stratejik noktalarda bulunur ve bölgesel veya ulusal savunma amaçları için kullanılır.

Bu sistem, ABD'nin yanı sıra bazı diğer ülkeler tarafından da kullanılmaktadır veya satın alınmıştır. THAAD, uluslararası ilişkilerde ve askeri stratejide önemli bir rol oynamaktadır ve balistik füze tehditlerine karşı savunma kabiliyetini artırmak için bir araç olarak görülmektedir.

3/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 3

3- MIM-104 Patriot

Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen ve kullanılan bir füze savunma sistemidir. PATRIOT (Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target) adını taşıyan bu sistem, özellikle hava savunması için tasarlanmıştır.

Patriot sistemi, düşman hava saldırılarına karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır. Hava savunma füzesi olan Patriot, farklı platformlara entegre edilebilir; örneğin, yer tabanlı sistemler, gemi tabanlı sistemler ve taşınabilir fırlatıcılar gibi çeşitli konfigürasyonlarda bulunabilir.

Patriot'un ana bileşenleri arasında 3D hedef tespit ve izleme yeteneklerine sahip bir radar, fırlatıcılar ve füzeler bulunur. Patriot füzeleri, atmosfer içinde hareket eden hedefleri etkisiz hale getirmek için kullanılır. Bu füzeler, düşman uçakları, seyir füzeleri ve balistik füzeler gibi çeşitli tehditlere karşı etkili bir savunma sağlar.

Patriot sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra birçok NATO ülkesi ve diğer ortaklar tarafından da kullanılmaktadır. Özellikle Soğuk Savaş döneminden itibaren geliştirilmiş ve sürekli olarak güncellenmiştir. Patriot sistemi, modern hava savunma sistemlerinin önemli bir örneğidir ve ulusal ve uluslararası savunma stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır.

4/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 4

4- S-500

Rusya tarafından geliştirilen ve halihazırda geliştirme aşamasında olan bir füze savunma sistemidir. S-500, Almaz-Antey Corporation tarafından tasarlanmıştır ve S-400'ün yerini alması amaçlanmaktadır.

S-500 sistemi, uzun menzilli balistik füzeleri ve hipersonik hedefleri tespit etmek, takip etmek ve imha etmek için tasarlanmıştır. Bu, hava savunma yeteneklerini önemli ölçüde artırır.

S-500'ün radarları, çok yüksek irtifadaki ve düşük radar kesitli hedefleri tespit edebilme yeteneğine sahiptir.

S-500, aynı anda birden fazla hedefi takip edip imha edebilme yeteneğine sahiptir.

S-500 sistemi, stratejik öneme sahip noktaları ve havaalanlarını, geleneksel ve balistik füze tehditlerine karşı koruyabilir.

S-500, gelişmiş füze savunma teknolojileriyle donatılmış bir sistem olarak Rusya'nın hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir. Bu sistem, gelecekte Rusya'nın hem iç hem de dış tehditlere karşı savunmasını güçlendirmek için önemli bir rol oynaması beklenmektedir.

5/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 5

5- S-400

S-400, Rusya'nın geliştirdiği ve dünya çapında kullanılan bir füze savunma sistemidir. S-400 Triumf (NATO rapor adı: SA-21 Growler), uzun menzilli bir hava ve füze savunma sistemidir ve birçok hava hedefine karşı etkili bir şekilde kullanılabilir.

S-400, aynı anda birden fazla hedefi izleyebilir ve angaje edebilir. Hava uçakları, seyir füzeleri, balistik füzeler ve diğer hava tehditlerine karşı savunma sağlar.

S-400'ün radarları, binlerce kilometre öteden hedefleri tespit edebilir ve izleyebilir. Bu, büyük bir hava sahasını kapsama kapasitesine sahiptir.

S-400, yüksek hassasiyetle hedefleri takip edebilir ve etkili bir şekilde imha edebilir. Ayrıca, hareketli bir sistem olduğu için kolayca taşınabilir ve konuşlandırılabilir.

S-400 sistemi, farklı tehditlere karşı kullanılmak üzere çeşitli füze tipleri içerir. Bunlar arasında uzun menzilli füze, orta menzilli füze, kısa menzilli füze ve hava savunma füzeleri bulunur.

S-400, Rusya'nın yanı sıra birçok diğer ülke tarafından da satın alınmıştır veya sipariş edilmiştir. Bu sistem, savunma amaçları için kullanılan en gelişmiş füze savunma sistemlerinden biridir ve uluslararası ilişkilerde ve askeri stratejide önemli bir rol oynamaktadır.

6/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 6

6- David's Sling

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından geliştirilen bir füze savunma sistemidir. İsrail'deki Rafael Advanced Defense Systems ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Raytheon firmaları tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. David's Sling, orta menzilli füzeleri ve hava savunma tehditlerini etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır.

7/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 7

7- HQ-9

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından geliştirilen bir füze savunma sistemidir. Diğer bir adıyla FD-2000, HongQi-9 veya Red Banner-9 olarak da bilinir. HQ-9, orta menzilli hava savunma sistemi olarak tasarlanmıştır ve hem balistik füzeleri hem de hava araçlarını hedef alma yeteneğine sahiptir.

8/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 8

8- SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée Terrestre)

İtalya ve Fransa tarafından geliştirilen orta menzilli bir hava savunma sistemi olarak bilinir. İtalyan MBDA (Missile Systems) ve Fransız Thales Group tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. SAMP/T, seyir füzeleri, balistik füzeler ve uçaklar gibi çeşitli hava tehditlerine karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

9/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 9

9- MIM-14

Nike Hercules, Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilmiş bir yüzey-hava füze sistemidir. Nike Hercules, soğuk savaş döneminde, 1950'lerin sonlarından 1970'lerin ortalarına kadar hizmet vermiş ve özellikle Sovyet bombardıman uçaklarına karşı savunma amacıyla kullanılmıştır.

10/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 10

10- MIM-23 HAWK

Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir orta menzilli yüzey-hava füze sistemidir. HAWK, düşman uçaklarına karşı savunma amacıyla geliştirilmiş ve 1960'lardan 2000'lerin başına kadar birçok ülke tarafından kullanılmıştır.

11/11
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü? 11

11- DEMİR KUBBE

İsrail tarafından geliştirilen bir füze savunma sistemidir. Resmi adı Iron Dome'dur. Demir Kubbe, İsrail'in Kassam füzeleri, Grad roketleri ve diğer orta menzilli füze tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Cani adam annesinin emzirmesini yasakladı. Bebeği sadece güneş ile besledi. 1 aylık bebek açlıktan öldü
Cani adam annesinin emzirmesini yasakladı. Bebeği sadece güneş ile besledi. 1 aylık bebek açlıktan öldü
Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi
Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi
Trafik yok ama eve gitmesi 2 saat sürüyor. Sadece Mayıs ve Temmuz ayında gidilebiliyor. En yalnız ev seçildi
Trafik yok ama eve gitmesi 2 saat sürüyor. Sadece Mayıs ve Temmuz ayında gidilebiliyor. En yalnız ev seçildi
2024 yılının en güçlü pasaportları ortaya çıktı
2024 yılının en güçlü pasaportları ortaya çıktı
Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti
Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti
Tarım sektörünü sarsacak iflas. 200 kişi işsiz kalacak
Tarım sektörünü sarsacak iflas. 200 kişi işsiz kalacak