Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri. Demir Kubbe mi? S-400 mü?

2- THAAD

THAAD, "Terminal High Altitude Area Defense" kısaltmasıyla bilinen bir füze savunma sistemidir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen ve kullanılan bu sistem, balistik füzelerin son terminal aşamasında, yani atmosfer dışına çıktıktan sonra yakalanması ve imha edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

THAAD sistemi, yüksek irtifada hareket eden balistik füzelerin yanı sıra diğer tehditleri de algılayabilir ve yok edebilir. Sistem, füzeleri yok etmek için kinetik enerjiye dayalı bir yaklaşım kullanır; yani, hedef füzeyi doğrudan vurarak imha etme stratejisine dayanır.

THAAD, hareket halindeki bir sistem olup, kolayca taşınabilir ve konuşlandırılabilir. Genellikle askeri üslerde veya stratejik noktalarda bulunur ve bölgesel veya ulusal savunma amaçları için kullanılır.

Bu sistem, ABD'nin yanı sıra bazı diğer ülkeler tarafından da kullanılmaktadır veya satın alınmıştır. THAAD, uluslararası ilişkilerde ve askeri stratejide önemli bir rol oynamaktadır ve balistik füze tehditlerine karşı savunma kabiliyetini artırmak için bir araç olarak görülmektedir.