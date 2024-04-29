Patriot krizi büyüyor. Almanya sonunda isyan etti

Ukrayna – Rus savaşı devam ederken İran’ın İsrail’le gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırısı, hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha bütün dünyaya gösterdi. İsrail'in kullandığı Demir kubbe adlı sistem bütün dünyada kabul gördü. Pek çok ülke şimdiden böyle bir kubbe yapma derdine düştü.

Dünya patlak veren son savaş ve saldırıların ardından gökyüzü hududunun korunması konusunda ciddi yatırımlara girişmiş durumda, kimi devletler ise müttefiklerine destek taleplerinde bulunmaya başladılar. Bunlar arasında hiç şüphesiz Ukraynalılar da yer aldı. Aslına bakılırsa Ukrayna, İran’ın İsrail saldırısı gerçekleşmeden önce bu konuda gözü açılan ülkelerdendi. Zira elindeki hava savunma sisteminin yetersizliği ve mühimmat stokundaki eksiklikten dolayı ciddi problemlerle karşılaşmışlardı hatta hala karşılaşıyorlar. Şimdilerde de bu problemi aşmak için Avrupa Birliği ve NATO üyelerinin kapısını alabildiğine aşındırıyorlar.

ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen yardım paketi Ukrayna cephesinde önemli bir moral yükselmesine neden olmuşsa da henüz somut bir adımın atılmamış olması başta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olmak üzere bütün Ukraynalıları ciddi ciddi düşündürüyor. Ukraynalılar büyük fedakarlıklarla gerçekleştirdikleri kara savaşına karşılık Rusların havadan istedikleri gibi saldırabilmelerini sindiremiyorlar. Hatırlanacağı üzere geçen ay boyunca pek çok Ukraynalı yetkili bu konuyu dile getirmiş, “Ruslar bizim hava savunmamız yeterli olmadığı için istedikleri gibi füzeleri gönderiyorlar” manasında açıklamalarda bulunarak NATO ve ABD’yi bu konuda Ukrayna’ya yardım etmeye çağırmışlardı.

Şahsi Youtube kanalında Ukrayna’nın patriot krizini derinlemesine mercek altına yatıran uluslararası siyaset uzmanı Prof. Dr. Sedat Laçiner, konu hakkında yayınladığı yeni videosunda dikkat çekici yorumlarda bulundu.

BÜTÜN GÖZLER ALMANYA'YA ÇEVRİLDİ

Rusya’nın hipersonik ve süpersonik füzeleriyle, uçaktan yere, karaya fırlatılan füze ve bombalarıyla, bir sürü insansız hava araçlarıyla Ukrayna'yı rahatça vurabildiğini belirten Laçiner “Rusya'nın attığı her 10 füzeden bir kısmı, mesela 6'sı, 7'si belki vuruluyor. Ama geri kalan 3-4 tanesi % 30'u % 40'ı Ukrayna'yı tarumar etmek için yeterli oluyor” diye konuştu.

Zelenski’nin “Bizim şehirlerimizi koruyabilmemiz için, 25 patriot sistemine ihtiyacımız var ama en az 6-7 tane Patriot bataryası lazım” açıklamalarına da değinen uzman isim, “Ukrayna böyle bir talepte bulununca bütün gözler Almanya'ya dönüyor. Almanya, Amerika'dan sonra Ukrayna'yı destekleyen, en çok destekleyen ikinci ülke. Almanya 20 milyar avonun üzerinde Ukrayna’ya verdiği bir destek var” dedi.

Şu anda Ukrayna'nın elinde bulunduğu söylenen 3 tane patriot sisteminden ikisini Almanların verdiğini ifade eden Laçiner, Almanya’nın NATO ülkelerine “Sizde patriot sistemleri var, kullanmıyorsunuz. Bunları Ukrayna'ya verin. Neden elinizde tutuyorsunuz” şeklinde baskı yaptığını iddia etti.

"DÜNYA ÜZERİNDE 100'DEN FAZLA PATRİOT TESPİT ETTİK"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçenlerde dünya üzerinde 100'den fazla patriotun olduğunu tespit ettiklerini ve bunların büyük bir kısmının depolarda veyahut çok acil bir kullanımda olmayan yerlerde bulunduğunu söyledikten sonra “Bunların bir kısmını Ukrayna'ya verilebilir” diye konuşmuş ve gözler bir anda NATO ülkelerine çevrilmişti. Kuleba’nın açıklamasından sonra Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius “Bir ülke eğer 6 veya 4 patriot sistemine sahipse ve doğuda en ön saflarda yer almıyorsa bu ülkeler ellerindeki patriot sistemlerini Ukrayna'ya devredebilir” açıklamasında bulunmuştu.

Laçiner, Almanya Savunma Bakanı’nın söz konusu açıklamasını değerlendirerek “Kast ettiği ülkelerden bir tanesi İspanya, diğeri ise Yunanistan. Almanya diyor ki ‘İspanya'nın ve Yunanistan'ın elinde fazladan patriot sistemleri var. Rusya cephesine de bu iki ülke yakın değil. Dolayısıyla ellerindeki patriotlar boş boş duracağına Ukrayna'ya versinler. Bu ses getirecek türden bir teklif’ yorumunda bulundu.

"BOŞ DURACAĞINA UKRAYNA KULLANSIN"

Almanya Savunma Bakanı’nın son günlerde isim vermeden İspanya ve Yunanistan'ı kastettiğini iddia ettiği “Onlarla konuşuyoruz fakat bizim anlattıklarımızı onlar anlamıyorlar. Neden vermiyorlar bunu anlayamıyoruz” sistemine de değinen Laçiner “Almanya sadece İspanya ve Yunanistan'a değil başka ülkelere de yazılar yazdı. elinizdeki patriot sistemlerini, hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verin diye. Fakat çok da fazla ses çıkmadı” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Alman Savunma Bakanı ile aynı doğrultuda yaptığı “Bazı NATO ülkelerinin stoklarında yedek sistem olarak patriotların olduğunu biliyoruz. Bunların Ukrayna'ya verilmesini istiyoruz” açıklamasında kastedilen ülkelerin Almanya, Yunanistan, Hollanda, Polonya Romanya ve İspanya olduğunu fakat Polonya ile Romanya’nın savaş bölgesine çok yakın olduğundan böyle bir işe girişemeyeceğinin altını çizen Laçiner, Stoltenberg’in çağrısı sonrasında ABD’nin Almanya, Yunanistan, Hollanda ve İspanya'ya ellerindeki sistemleri Ukrayna’ya vermeleri için ciddi baskı uyguladığını söyledi..