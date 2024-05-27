Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti

Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti
Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar

Taste Atlas dünyanın en iyi ekmekleri (Top Ten Breads) listesini yayınlandı. Listede Türkiye rakiplerine fark attı. İlk ikiyi aynı ilimizin ekmekleri oluşturdu.

1/8
Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti 1

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi ekmeklerini sıralamaya soktu.

2/8
Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti 2

Malezya ekmeği Roti canai, un, su, yumurta ve yağdan yapılan, geleneksel bir tavada kızartılmış bir çeşit gözlemedir. Roti canai hamuru tekrar tekrar katlanır, böylece nihai ürün katmanlı bir dokuya, yumuşak bir iç kısma ve çıtır bir dış katmana sahip olur. Bu ekmek listede 3. sırada yer aldı.

3/8
Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti 3

Listenin 4'üncü sırasında Hindistan'ın Butter Garlic Naan ekmeği aldı. Tereyağlı sarımsaklı naan, geleneksel bir Hint gözlemesidir ve naan'ın en popüler versiyonlarından biridir. Un, maya, tuz, şeker ve yoğurttan yapılır. Hamur sıcak tandır fırında pişirildikten sonra naan çıkarılır ve üzerine tereyağı veya sıvı yağ sürülür, ardından üzerine kıyılmış sarımsak eklenir.

4/8
Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti 4

Kolombiya'nın pan de bono ekmeği listede kendisine 5. sırada yer buldu. Pan de bono, manyok nişastası, mısır unu veya mısır unu, queso fresk, yumurta ve şekerden oluşan geleneksel bir Kolombiya ekmeğidir.

Ekmek, golf toplarından biraz daha büyük şekilde şekillendirilir. Pan de bono, pan de queso gibi diğer Güney Amerika peynirli ekmeklerine benzer, fark, un veya mısır unu ile eklenir ve şeker ilavesinden dolayı bir miktar tatlılık verir.

5/8
Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti 5

6'ncı sırayı Azerbaycan'ın Kutab'ı aldı. Kutub, Azerbaycan'ın en ünlü yemeklerinden biridir. Şekli quesadillaya benzeyen kutab, kağıt inceliğinde hamurdan yapılır, çeşitli malzemelerle doldurulur, katlanır ve genellikle geleneksel bir Azerbaycan kızartma tavası olan sacda pişirilir.

6/8
Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti 6

7'nci sırayı yine Hindistan'ın Amritsari kulcha ekmeği aldı. Kuzey Hindistan'ın Amritsari şehrinden gelen Amritsari kulcha, patates, soğan, süzme peynir ve baharatlarla doldurulmuş bir gözlemedir. Gözleme genellikle kişniş tohumları, kişniş ve kırmızı biber tozu ile süslenir.

7/8
Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti 7

2. sırada Samsun Pidesi bulunuyor. Türkiye'nin Samsun ilinden gelen Samsun pidesinin üç farklı çeşidi vardır: Bafra pidesi, Terme pidesi ve Çarşamba pidesi. Kuru soğan doğranarak sıvı yağda veya tereyağında kavrulur. Kıyma ilave edilerek kavurmaya devam edilir. Suyunu çekince ateşten alınır. Karabiber ve kıyılmış maydanoz eklenir. Bu şekilde hazırlanan Samsun pidesi tadıyla efsaneleşir.

8/8
Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti 8

Şampiyonluğu Bafra Pidesi aldı. Bafra pidesi, kano şekliyle bilinir ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 2,5 cm genişliğindedir. Un, su, maya ve tuzdan hazırlanan hamur, oval şekilde açılır ve içine önceden kavrulup yağı süzülmüş orta yağlı kıyma, ince doğranmış soğan, tuz ve karabiber karışımı konur.

Doldurulduktan sonra üst kısmı sıkıştırılarak kapatılır ve odun ateşinde (kara fırın) kızarıncaya kadar pişirilir. Piştikten sonra fazla unları fırçayla alınır ve sıcak pide açılır ve üzerine küçük parçalar halinde tereyağı konur. Daha sonra servis için dilimlenir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dünyanın en iyi köfteleri belli oldu. Listede Türkiye'den 10 lezzet var
Dünyanın en iyi köfteleri belli oldu. Listede Türkiye'den 10 lezzet var
Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor
Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor
Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesine buz koyunca ne olur?
Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesine buz koyunca ne olur?
Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli
Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli
Dünyanın en lezzetli 50 ekmeği belli oldu. Türkiye'den sadece 1 lezzet listeye girdi
Dünyanın en lezzetli 50 ekmeği belli oldu. Türkiye'den sadece 1 lezzet listeye girdi
Tokat'ın meşhur bakla dolması tarifi. ‘Akşama ne pişirsem’ diyenler için enfes yemek
Tokat'ın meşhur bakla dolması tarifi. ‘Akşama ne pişirsem’ diyenler için enfes yemek