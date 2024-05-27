Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti

Şampiyonluğu Bafra Pidesi aldı. Bafra pidesi, kano şekliyle bilinir ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 2,5 cm genişliğindedir. Un, su, maya ve tuzdan hazırlanan hamur, oval şekilde açılır ve içine önceden kavrulup yağı süzülmüş orta yağlı kıyma, ince doğranmış soğan, tuz ve karabiber karışımı konur.
Doldurulduktan sonra üst kısmı sıkıştırılarak kapatılır ve odun ateşinde (kara fırın) kızarıncaya kadar pişirilir. Piştikten sonra fazla unları fırçayla alınır ve sıcak pide açılır ve üzerine küçük parçalar halinde tereyağı konur. Daha sonra servis için dilimlenir.