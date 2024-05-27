Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den. O ilimizin ekmekleri rakiplerini ezdi geçti

Kolombiya'nın pan de bono ekmeği listede kendisine 5. sırada yer buldu. Pan de bono, manyok nişastası, mısır unu veya mısır unu, queso fresk, yumurta ve şekerden oluşan geleneksel bir Kolombiya ekmeğidir.

Ekmek, golf toplarından biraz daha büyük şekilde şekillendirilir. Pan de bono, pan de queso gibi diğer Güney Amerika peynirli ekmeklerine benzer, fark, un veya mısır unu ile eklenir ve şeker ilavesinden dolayı bir miktar tatlılık verir.