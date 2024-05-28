Ekmeniz gereken 4 etkili çiçek. Keneleri ve sivrisinekleri uzak tutmaya yetiyor

Pireotu: Bir metreye kadar büyüyebilen bu çok yıllık bitki, yeşil alanlara birkaç hoş sarı dokunuş katar. Aynı zamanda, kenelere karşı gerçek bir kovucu görevi gören nahoş bir koku ve tat yayar. Keneler pireotuna yaklaştıklarında hemen uzaklaşırlar. Etkili ve kesin çözüm.

Lavanta: Güzel kokusuyla bilinir. Güney Fransa havası hissi verse de, içerdiği linalool ve linalil asetat gibi uçucu yağlar, kenelerin sinir sistemine saldırır ve onları uzaklaştırır.

Limon Otu: Doğu'nun kokuları keneleri kaçırmada oldukça etkilidir. Limon otu verbena, tıpkı birçok böcek gibi kenelerin hoşlanmadığı bir koku yayar ve saksıda ya da toprakta yetiştirilebilir. Biberiye: Hem yemeklerimize lezzet katar hem de keneleri uzak tutar. İçerdiği uçucu yağlar kenelerin duyu organlarını tahriş eder ve onları rahatsız ederek kaçmaya zorlar.

Çeşitli faydalar taşımaları ve güzel kokularının yanı sıra, bazı aromaterapi uçucu yağlar doğal kene kovucular olarak da bilinirler. Keneler limon, portakal, tarçın, lavanta, nane, gül, sardunya kokusundan nefret ederler, bu yüzden bu kokuları barındıran herhangi bir şeye tutunmaktan kaçınırlar. Limon, portakal, lavanta, nane, gül ve sardunya kokularını cildinizin açıkta kalan yerlerine sürebilirsiniz. Cildiniz kuru ve hassas ise badem yağı ile karıştırabilirsiniz.

Bu dört etkili çiçeği bahçenize ekerek, keneleri ve sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz. Ayrıca, doğal bir görünüm ve güzel kokularla bahçenizin keyfini çıkarabilirsiniz. Bahçenizin güzelliğine katkı sağlayacak bu çiçekleri mutlaka ekmelisiniz.

Kaynaklar: Medyabar, Habertürk, Gazete Pencere