Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor

Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor
Taner Yener

Et kavurma sırasında tencereye ekleyeceğiniz bir bardak maden suyu, etin hem lezzetini artırır hem de yumuşak bir dokuya kavuşmasını sağlar. İşte, eti lokum gibi yapan ve dağılmayan o tarif…

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 1

Et kavurma işlemi, bazı püf noktaları bilindiğinde çok daha başarılı sonuçlar verebilir.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 2

Etin kuruyup sertleşmesi, sık karşılaşılan bir sorundur ve bu durumu önlemenin yolu, pişirme esnasında bir bardak maden suyu eklemektir.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 3

Maden suyunun mineralleri eti yumuşatırken, asidik yapısı etin daha kolay pişmesine ve sertleşmesini engellemesine yardımcı olur.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 4

ET PİŞİRİNKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

• Etin Kalitesi: Taze ve kaliteli et kullanımı, lezzet ve yumuşaklık için önemlidir.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 5

• Pişirme Tekniği: Etin türüne göre doğru pişirme yöntemini seçin; biftekler yüksek ateşte, kuşbaşı etler düşük ısıda pişirilmelidir.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 6

• Marinasyon: Etinizi pişirmeden önce marine edin; asidik marinadlar etin liflerini yumuşatır.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 7

• Pişirme Sıcaklığı ve Süresi: Eti aşırı pişirmekten kaçının ve iç sıcaklığı istenen seviyeye ulaştığında dinlendirin.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 8

• Pişirme Ortamı: Kuru ısı eti sertleştirebilir, nemli ısı ise yumuşaklık sağlar.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 9

• Dönme ve Karıştırma: Eti eşit pişmesi için düzenli çevirin.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 10

• Aletler: Keskin bıçak kullanın ve uygun pişirme aletleri tercih edin.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 11

ET KAVURMA TARİFİ

Malzemeler:

• 1 kg kuşbaşı dana eti

• 2 adet orta boy rendelenmiş soğan

• Tuz ve karabiber

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 12

• 1 bardak maden suyu

• 1 bardak su

• Zeytinyağı

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 13

Yapılışı:

1.

Etleri zeytinyağında yüksek ateşte kavurun.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 14

2.

Etler suyunu çekip kızardıktan sonra soğan, tuz ve karabiber ekleyip soteleyin.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 15

3.

Etleri düdüklü tencereye alın, maden suyu ve su ekleyin.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 16

4.

Kapağı kapatıp, kısık ateşte 45 dakika pişirin.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 17

Bu yöntemle, yumuşacık ve lezzetli et kavurmalar elde edebilirsiniz. Su miktarını artırarak daha sulu bir kavurma da yapabilirsiniz. İyi pişirmeler!

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 18

MADEN SUYU YERİNE BAŞKA BİR SIVI KULLABİLİR MİYİM?

Evet, maden suyu yerine et kavurma işleminde farklı sıvılar kullanabilirsiniz. Maden suyunun yerini alabilecek bazı alternatifler şunlardır:

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 19

Evet, maden suyu yerine et kavurma işleminde farklı sıvılar kullanabilirsiniz.

Maden suyunun yerini alabilecek bazı alternatifler şunlardır:

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 20

• Et Suyu:Et suyu, ete zengin bir tat katarken aynı zamanda yumuşak bir doku sağlar.

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• Şarap: Kırmızı veya beyaz şarap, ete ekstra bir lezzet katmanı ekler ve asidik özelliği ile etin yumuşamasına yardımcı olur.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 22

• Sirke: Elma sirkesi veya balsamik sirke gibi asidik sıvılar, etin yumuşamasına katkıda bulunur.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 23

• Meyve Suları: Ananas, armut veya elma suyu gibi meyve suları, doğal enzimler içerir ve eti yumuşatır.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 24

• Süt: Süt, özellikle sert et kesimleri için kullanıldığında, etin yumuşamasına yardımcı olabilir.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 25

Her alternatifin ete farklı bir lezzet katma potansiyeli olduğunu unutmayın, bu yüzden seçiminizi etin pişirileceği yemeğin genel lezzet profiline göre yapın.

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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 27
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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 30
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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 31
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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 32
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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 33
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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 34
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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 35
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Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor 36
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