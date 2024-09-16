Dünyanın en iyi şirketler listesi açıklandı. Türkiye'da bakın kaç şirket var

Time Dergisi ve Statista işbirliğiyle hazırlanan 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2024' listesi hazırlandı ve o liste açıklandı. İlk sırada Amerika'dan Apple var. İkinci sırada ise İrlanda Accenture bulunurken, üç numarada ise Microsoft yer aldı.

TÜRKİYE'DE KAÇ ŞİRKET VAR

Bin şirketin bulunduğu listede Türkiye'den kaç şirket vardı. İşte o sorunun yanıtı da dört oldu. Sabancı Holding, Koç Holding, Akbank ve Enka İnşaat oldu. İşte o sıralamadaki Türki şirketlerinin yerleri...

Sabancı Holding ilk binde 405'nci sırada yer alırken, KOÇ Holdingi 499'uncu sırada yer aldı. Listeye giren diğer iki şirketten Akbank 820 sırada, Enka İnşaat da 887'nci sırada yer buldu.