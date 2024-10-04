Dünyanın en iyi telefonları belli oldu

Akıllı telefonlar üzerinde gerçekleştirilen testler sonucunda dünyanın en iyileri belli oldu. Samsung ve Apple diyenler yanıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan Apple ve Samsung markasının telefonları geride kaldı.

Eylül ayının enlerinin yer aldığı listede yer alan telefon markaları şaşırttı. Çoğunlukla Çinli modeller listede üst sıralarda yer buldu. Bakın eylül ayında dünyanın en iyi telefonları listesinde hangi markalar yer almış.

EN İYİ TELEFONLAR...

1- Red Magic 9S Pro+ (2.142.552 puan)

2- ASUS ROG Phone 8 Pro (2.082.175 puan)

3- Redmi K70 Ultra (2.066.344 puan)

4- iQOO Neo9S Pro+ (2.055.464 puan)

5- iQOO Neo9S Pro (2.051.205 puan)

6- iQOO Z9 Turbo+ (2.048.939 puan)

7- iQOO 12 (2.015.388 puan)

8- vivo X100 (2.011.110 puan)

9- OnePlus 12 (2.007.067 puan)

10- OnePlus Ace 3 Pro (2.006.561 puan)