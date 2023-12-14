Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı. Listede 8 Türk yemeği de var. Bir yemeğimizi yunanlar çalmış

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı. Listede 8 Türk yemeği de var. Bir yemeğimizi yunanlar çalmış
Taste Atlas tarafından dünyanın en iyi yemekleri listelendi. Okur oylarıyla dünyanın en iyi 100 yiyeceğinin sıralandığı listede 8 Türk yemeği de bulunuyor. İşte listeye giren Türk lezzetleri…

Dünya gastronomisinde önemli bir site olan Taste Atlas Ödülleri 23/24 değerlendirmeleri kapsamında belirlenen dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde 8 Türk yemeli listede bulunurken Listede Türkiye dışında kendine 79. sırada yer bulan kokoreç dikkat çekti.

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Sürekli Türk lezzetlerini 'Kendi lezzetleriymiş gibi' sunan Yunanistan mutfağı bu sefer TasteAtlas'a kokoreçi Yunan yemeği olarak kabul ettirdi.

Türk yemeklerinde listeye girenler:

89. Tombik Döner

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77. Hünkar Beğendi

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72. Mercimek Çorbası

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70. Adana Kebap

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60. Döner Kebap

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38. Mantı

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37. İskender Kebap

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20. Cağ Kebabı

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