Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı. Listede 8 Türk yemeği de var. Bir yemeğimizi yunanlar çalmış

Taste Atlas tarafından dünyanın en iyi yemekleri listelendi. Okur oylarıyla dünyanın en iyi 100 yiyeceğinin sıralandığı listede 8 Türk yemeği de bulunuyor. İşte listeye giren Türk lezzetleri…