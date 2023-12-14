Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı. Listede 8 Türk yemeği de var. Bir yemeğimizi yunanlar çalmış

Dünya gastronomisinde önemli bir site olan Taste Atlas Ödülleri 23/24 değerlendirmeleri kapsamında belirlenen dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde 8 Türk yemeli listede bulunurken Listede Türkiye dışında kendine 79. sırada yer bulan kokoreç dikkat çekti.
Sürekli Türk lezzetlerini 'Kendi lezzetleriymiş gibi' sunan Yunanistan mutfağı bu sefer TasteAtlas'a kokoreçi Yunan yemeği olarak kabul ettirdi.
Türk yemeklerinde listeye girenler:
89. Tombik Döner
77. Hünkar Beğendi
72. Mercimek Çorbası
70. Adana Kebap
60. Döner Kebap
38. Mantı
37. İskender Kebap
20. Cağ Kebabı