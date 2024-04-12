Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri belirlendi: İlk 8’e Türkiye’den 5 yemek girdi

Otantik yemek tarifleri, yemek eleştirmeni incelemeleri ve yemekler hakkında araştırma makalelerinin bulunduğu Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek ‘en iyi kuzu etli yemekleri’ belirledi.
Listeye, ilk sekize 5 lezzet sokmayı başaran Türk mutfağı adeta damgasını vurdu.
İşte yılın en iyi kuzu etli yemekleri sıralaması:
8. Kleftiko
Yunanistan
7. Hünkar Beğendi
Türkiye
6. İskender Kebap
Türkiye
5. Lechazo
İspanya
4. Adana Kebap
Türkiye
3. Kuzu Döner
Türkiye
2. Cağ Kebabı
Türkiye
1. Païdakia
Yunanistan
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