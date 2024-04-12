Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri belirlendi: İlk 8’e Türkiye’den 5 yemek girdi

Kaynak: NTV
Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri belirlendi: İlk 8’e Türkiye’den 5 yemek girdi
Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından Taste Atlas, en iyi kuzu etli yemekleri belirledi. Listenin ilk sekiz sırasında Türk mutfağından 5 lezzet yer aldı.

Otantik yemek tarifleri, yemek eleştirmeni incelemeleri ve yemekler hakkında araştırma makalelerinin bulunduğu Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek ‘en iyi kuzu etli yemekleri’ belirledi.

Listeye, ilk sekize 5 lezzet sokmayı başaran Türk mutfağı adeta damgasını vurdu.

İşte yılın en iyi kuzu etli yemekleri sıralaması:

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 2

8. Kleftiko

Yunanistan

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 3

7. Hünkar Beğendi

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 4

6. İskender Kebap

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 5

5. Lechazo

İspanya

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 6

4. Adana Kebap

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 7

3. Kuzu Döner

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 8

2. Cağ Kebabı

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 9

1. Païdakia

Yunanistan

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