Dünyanın en kirli suyunun olduğu yer açıklandı. Tiroidden kansere, karaciğer hasarından, doğurganlık sorunlarına pek çok hastalığa neden oluyor

Kaynak: AA
Dünyanın en kirli suyunun olduğu yer açıklandı. Tiroidden kansere, karaciğer hasarından, doğurganlık sorunlarına pek çok hastalığa neden oluyor
Dünyada su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin haritası çıkarıldı. İçme amaçlı kullanılan yer altı sularında perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin yoğun olduğu tespit edildi.

CBC News'de yer alan habere göre Nature Geoscience dergisinde yayınlanan bir makalede, dünya çapında 45 bin su örneğinden elde edilen veriler incelendi.

Su örneklerinin "önemli kısmında" sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) tavsiye edilen seviyelerin üzerinde olduğu tespit edilirken bu maddelerin yüzey sularında ve insanların içme amaçlı kullandığı yer altı sularında yaygın olduğu ortaya konuldu.

Dünyadaki su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin ise Avustralya, ABD ve Avrupa olduğu belirtildi.

Çalışmanın yazarlarından Denis O'Carroll, "Kaynak sularımızın çoğu PFAS yasal sınırlarının üzerinde." dedi.

PFAS, karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilen bir maddedir.

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