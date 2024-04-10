Dünyanın en kirli suyunun olduğu yer açıklandı. Tiroidden kansere, karaciğer hasarından, doğurganlık sorunlarına pek çok hastalığa neden oluyor

Dünyada su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin haritası çıkarıldı. İçme amaçlı kullanılan yer altı sularında perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin yoğun olduğu tespit edildi.