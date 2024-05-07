Dünyanın en kısa fıkrası açıklandı. Mülakatlarda kesinlikle hiçbir adayımızın hakkı yenmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapılan mülakatlarda öğretmenlerin haklarının korunacağını belirtti. Bu açıklama, sosyal medyada gündem olurken daha önce yapılan düşük puanlı öğrencilerin, 'akraba' torpillilerinin, sıralamada çok çok geride olmasına rağmen atanan öğretmenlerin durumu hatırlanınca kullanıcılar "Bu ne? Dünyanın en kısa fıkrası mı açıklandı?" diye sormaktan kendini alamadı.

Söz konusu açıklama eğitim camiasında önemli bir yer tutarken, öğretmenlerin adil bir süreçten geçeceğine dair Tekin "Hak yenmeyecek" ifadelerini kullandı.

"MÜLAKAT SÜRECİ ADİL BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun zamandır beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yapılacak olan 20 bin öğretmen ataması hakkında detayları paylaşırken, bu sürecin adil bir temelde yürütüleceğini söyledi. Özellikle mülakat aşamasında hiçbir adayın hakkının yenmeyeceğine dikkat çeken Tekin, atama sürecinin yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat puanı esas alınarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

"20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK"

Bakan Tekin, atamaların hangi branşlarda yapılacağı konusunda da bilgi verdi. Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce branşlarında öğretmen ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

20 bin öğretmen atamasının yapılacağı bazı alanlar şu şekilde duyuruldu:

-Sınıf Öğretmeni: 3.263

-Özel Eğitim: 2.499

-Rehberlik: 1.597

-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 1.594

-İngilizce: 968

-Okul Öncesi: 903

-Türkçe: 804

-Türk Dili ve Edebiyatı: 796

-Sosyal Bilgiler: 754

-Müzik: 634

-Tarih: 619

-Kimya / Kimya Teknolojisi: 468

-Beden Eğitimi. 320

-Matematik: 317

-Fen Bilimleri: 305

-Almanca: 288

-Coğrafya: 285

-Fizik: 283

-Arapça: 262

-Bilişim Teknolojileri: 253

-Görsel Sanatlar: 249

-Felsefe: 232

-İlköğretim Matematik: 174

-Biyoloji: 167

-Teknoloji ve Tasarım: 17

-Rusça: 16