Dünyanın en küçük çantasının fiyatı çok büyük

Sadece mikroskopla görülebilen bir el çantası çevrimiçi bir müzayedede 63 bin 750 dolara satıldı.

Dünyanın en küçük çantasının fiyatı çok büyük

Sadece mikroskopla görülebilen insan gözüyle zar zor görülebilen bir çanta inanılmaz bir fiyata satıldı.

Floresan sarımsı bu çok küçük boyuttaki çantanın ismi "Mikroskobik Çanta” olarak tanımlandı. Brooklyn merkezli MSCHF grubu, çantanın bir iğne deliğinden geçecek kadar dar ve bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğunu iddia ediyor.

MİKROSKOPLA BİRLİKTE SATILDI

Bu küçük çanta mikro ölçekli plastik parçaların 3D baskısını yapmak için kullanılan bir üretim teknolojisi olan iki fotonlu polimerizasyon kullanılarak üretildi. Çanta, görüntülenebildiği dijital bir ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte satıldı.

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