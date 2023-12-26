Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. İşte en pahalı 10 şehir

The Economist’te yer alan içeriğe göre, dünyada yaşam maliyetleri raporu üzerinden yapılan araştırmada dünyanın en pahalı şehirlerinin listesi belli oldu.

The Economist Intelligence Unit (EIU)’nun dünya çapında yaşam maliyeti araştırması, enflasyonun tüm dünyada beklenenin üzerinde olduğunu da ortaya çıkardı.

2023’te takip edilen 200 ürün ve hizmetin 1 yılda ortalama yüzde 7,4 yükseldiği belirtildi. Bu oranın 2022’de yüzde 8,1 olduğu, o döneme göre enflasyonda iyileşme görülse bile son 5 yıl baz alındığındaki ortalama olan yüzde 2,9’luk enflasyonun çok daha üzerinde kaldığı vurgusu yapıldı.

ZÜRİH VE SİNGAPUR İLK SIRAYI PAYLAŞTI

Yapılan araştırmada dünyanın en pahalı şehirlerinin ilk sırasını Zürih ve Singapur aldı. Singapur ülkesiyle aynı adı taşıyan başkent Singapur son 11 yılın 9’unda ilk sırada yer aldı. Uluslararası iş merkezi olarak bilinen şehirde yiyecek, alkol ve giyim küçük bir servete mal olabilir. Singapur şehri ayrıca araba sahibi olabilmek için bile gereken sertifikanın bile 106 bin dolar olmasıyla gündeme gelmişti.

Zürih şehri ise hem Avrupa’nın hem de dünyanın zirvesinde bulunan yaşanabilir en pahalı şehir oldu. Zürih’i listenin başına taşıyan durum olarak ise İsviçre Frangı'nın geçtiğimiz yıl dolar karşısında %10'dan fazla değer kazanması gösterildi.

Cenevre, Kopenhag, Paris gibi Avrupa şehirleri de listenin ilk 10’unda kendilerine yer buldular. EIU’nun listesine göre en pahalı ilk 10 şehir şu şekilde sıralandı; Zürih, Singapur, Cenevre, New York, Hong Kong, Los Angeles, Paris, Tel Aviv, Kopenhag, San Fransisco.

GELECEK DAHA KARANLIK

Listede en hızlı yükselen şehirler Meksika'nın Santiago de Querétaro ve Aguascalientes ile Kosta Rika'nın başkenti San José oldu.

Pekin, sıralamada en çok düşüş yaşayan on şehir arasında dört Çin şehrinden biri oldu. Bu durumun Kovid pandemisinin Çin ekonomisini sarsıtığı şeklinde yorumlandı.

Rus şehirleri Moskova ve St. Petersburg da gerileyenler arasındaydı. Moskova 105 sıra gerileyerek 142. Sıraya, Petersburg ise 74 sıra gerileyerek 147. sıraya geriledi. Ruble’nin, Batı'nın Rus petrolüne uyguladığı yaptırımlar ve yüksek düzeydeki askeri harcamalar nedeniyle dolar karşısında çöküşünün bu duruma neden olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca geleceğe yönelik de tahminlerde bulunulurken, İsrail-HAMAS savaşının devam etmesi durumunda enerji fiyatlarının yükseleceği, faiz oranlarının düşmeyeceği ve bunun da ekonomik büyümeleri engelleyeceği, iklim krizlerinin gıda enflasyonunu tetikleyeceği yorumlarında bulunuldu.