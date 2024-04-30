31 Mart gecesi 00.10 ile 05.07 saatleri arasında 100 milyonluk çek kesen belediye

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye yönetimi AKP’den CHP’ye geçti.

Yüksek borç yükü, lüks yapılar ve israf iddialarıyla gündeme gelen belediyeyle ilgili bir skandal da seçim gecesi yaşandığını iddia edildi.

CHP’li Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, CHP’nin zaferinin kesinleşmesi üzerine, gece yarısı ve sabahın erken saatlerinde belediyenin 100 milyon lira değerinde çek kesildiğini ve alım yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Balaban, “Bu çeklerin hiçbirini belgelenmeden ödemeyeceğiz. Kimse keyfi olarak çek kesip belediyeden tahsilat yapamayacak” ifadelerini kullandı.

“BU ÇEKLER NEYE DAYANARAK KESİLDİ”

ANKA’nın haberine göre Başkan Balaban şu açıklamalarda bulundu:

“Bildiğiniz üzere, Yunusemre Belediyesi’nde 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra gece saat 02.00 ile sabah 06.00 arasında çek kesildi ve faturalar düzenlendi. Biz bu işlemlerin usulsüz olduğunu belirttik. Belgelenmeden hiçbir çeki ödemeyeceğiz. Bu konuda yetkili olan Başkan Yardımcımız Ali Kuyumcu, bu çeklerin neye dayanarak kesildiğini, hangi belge veya hakka dayalı olduğunu belgelemeden, tüm çekleri ödememe kararı aldık ve ödemiyoruz. Belgeleyemedikleri sürece, bu çeklerin hangi hizmete veya hukuki hakka karşı kesildiği belgelenmediği için, belediyemizin değerlerini koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz. Kimse keyfi olarak çek kesip belediyeden tahsilat yapamayacak.”