Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori

Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori
Kaynak: Haber Merkezi
Bir araştırmaya göre, internette en çok aratılan meslekler belli oldu. Türkiye’de bakın hangi meslek en çok aranmış.
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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 1

Kariyer sitesi Jobseeker dikkat çeken bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırmaya göre, dünyada en favori meslek pilotluk oldu.


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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 2

“Nasıl pilot olunur?” ifadesinin Ocak 2024’te internette 50 bin kez arandığı ortaya çıktı.

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 3

Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Mısır ve Cezayir’in de bulunduğu ülkelerde modellik en favori meslek oldu.

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 4

İşte 10 meslek:

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 5

Pilot (50 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 6

Uçuş görevlisi (29 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 7

Model (25 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 8

Psikolog (17 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 9

Sosyal medya fenomeni (17 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 10

Doktorluk (15 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 11

Öğretmen (14 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 12

Avukat (14 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 13

İtfaiyeci (14 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 14

Girişimci (13 bin arama)

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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 15
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Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. Bakın Türkiye’de hangi meslek favori 16
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