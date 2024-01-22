Dünyanın en tehlikeli hastalıkları hangisi

Dünyanın en tehlikeli hastalığı hangisi olduğu sorusunun kesin bir cevabı yok. Farklı kaynaklar farklı kriterlere göre farklı hastalıkları sıralayabiliyor. Örneğin, bazı kaynaklar en çok ölüme neden olan hastalıkları, bazıları ise en bulaşıcı veya en ölümcül hastalıkları listeliyor. Ancak yine de ortak bir kanı var. İşte dünyanın en tehlikeli hastalıkları...

KORONER ARTER HASTALIĞI (KAH)

Tüm ölümlerin %16’sından sorumlu bir numaralı ölümcül hastalık, koroner arter hastalığı.

AIDS

Yılda 3 milyon insanın yaşamını yitirdiği bu hastalıkta, yeni vakalar hala yüksek oranda sürmektedir.

EBOLA

Ebola virüsünün sebep olduğu ve yüzde 75 oranında ölümcül olabilen Ebola hastalığı, ateş, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve döküntü semptomlarını gösteriyor.

SITMA

Dünyanın en tehlikeli enfeksiyon hastalıklarından biridir. Eğer tedavi edilmezse hastanın hiçbir yaşama şansı yoktur. Küçük bir sinek sokması ölümcül olabiliyor. Bu tropikal hastalık Dünyada yılda 1 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır.