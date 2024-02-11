Dudakta çıkan yaralara dikkat

HIV pozitif olanlarda ağız içinde mantar enfeksiyonu daha sık görülür. Ağız mukozasında beyazlıklar, genelde gençlerde dudaklarda kırmızı beyaz yaralar HIV’in belirtisi olabilir.

AIDS hastalarında diş eti sorunları çok fazladır. AIDS’li hastaların hemen hepsinde diş eti iltihabı (gingivitis) vardır. Diş eti sorunları acılı ve kanamalıdır. Ağızda ağrı olmayan mor kahverengi yaralar da HIV’i gösterebilir. Ağızda karnabahar gibi yaralar oluşturan HPV virüsü de papillom virüsü olarak bilinir. Baş ve boyun bölgesi vücuttaki damarların çok yoğun olduğu bölgedir. Bu bölgede kötü huylu yapılar oluşursa, lenf sistemi yoluyla vücudun başka yerlerine de yayılabilirler.

İYİLEŞMEYEN YARALAR

Ağızda 3 haftadan uzun süren ve kanayan yaralar varsa, bunlara dikkat edilmeli ve mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Kanser hastalığı vücudun iyileşmesini engeller ve vücudu hücreleri kontrolsüzce bölünmeye zorlar. Bu yüzden bu durum kanserin işareti olabilir.

ANORMAL DURUMLAR BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Eğer ağzınız çok kuruyorsa, bunun sebebi kullandığınız bir ilaç olabilir ya da sjögren sendromu gibi bir salgı bezi hastalığı olabilir. Ağızdaki tükürük dişleri temizler ve diş çürümesini önler. Bu yüzden tükürük salgısı azalırsa, dişlerde çürüme olasılığı artar. Çok fazla çürük problemi de bu yüzden olabilir. Diş etleri çene kemiğinden kan alır ve beslenir.

Diş etlerinin normal rengi mercan pembesidir. Diş etleri soluksa, bu kansızlık (anemi) hastalığını gösterebilir. Dişlerde çok fazla aşınma varsa, bu mide asidinin ağıza gelmesiyle ilgili olabilir. Bu durum reflü ve bulimia hastalıklarını akla getirir. Reflü mide kapakçığının tam kapanmaması ve mide asidinin ağıza kaçması durumudur. Mide asidi çok güçlü bir asit olduğu için dişlere zarar verebilir. Bulimia ise yemek yedikten sonra kusma durumudur. Bu durumda da mide asidi dişlerle çok temas eder.