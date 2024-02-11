Dudakta çıkan yaralara dikkat

Kaynak: İHA
Dudakta çıkan yaralara dikkat
Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız içinde iyileşmeyen yaralar konusunda bilgilendirme yaptı ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

HIV pozitif olanlarda ağız içinde mantar enfeksiyonu daha sık görülür. Ağız mukozasında beyazlıklar, genelde gençlerde dudaklarda kırmızı beyaz yaralar HIV’in belirtisi olabilir.

AIDS hastalarında diş eti sorunları çok fazladır. AIDS’li hastaların hemen hepsinde diş eti iltihabı (gingivitis) vardır. Diş eti sorunları acılı ve kanamalıdır. Ağızda ağrı olmayan mor kahverengi yaralar da HIV’i gösterebilir. Ağızda karnabahar gibi yaralar oluşturan HPV virüsü de papillom virüsü olarak bilinir. Baş ve boyun bölgesi vücuttaki damarların çok yoğun olduğu bölgedir. Bu bölgede kötü huylu yapılar oluşursa, lenf sistemi yoluyla vücudun başka yerlerine de yayılabilirler.

İYİLEŞMEYEN YARALAR

Ağızda 3 haftadan uzun süren ve kanayan yaralar varsa, bunlara dikkat edilmeli ve mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Kanser hastalığı vücudun iyileşmesini engeller ve vücudu hücreleri kontrolsüzce bölünmeye zorlar. Bu yüzden bu durum kanserin işareti olabilir.

ANORMAL DURUMLAR BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Eğer ağzınız çok kuruyorsa, bunun sebebi kullandığınız bir ilaç olabilir ya da sjögren sendromu gibi bir salgı bezi hastalığı olabilir. Ağızdaki tükürük dişleri temizler ve diş çürümesini önler. Bu yüzden tükürük salgısı azalırsa, dişlerde çürüme olasılığı artar. Çok fazla çürük problemi de bu yüzden olabilir. Diş etleri çene kemiğinden kan alır ve beslenir.

Diş etlerinin normal rengi mercan pembesidir. Diş etleri soluksa, bu kansızlık (anemi) hastalığını gösterebilir. Dişlerde çok fazla aşınma varsa, bu mide asidinin ağıza gelmesiyle ilgili olabilir. Bu durum reflü ve bulimia hastalıklarını akla getirir. Reflü mide kapakçığının tam kapanmaması ve mide asidinin ağıza kaçması durumudur. Mide asidi çok güçlü bir asit olduğu için dişlere zarar verebilir. Bulimia ise yemek yedikten sonra kusma durumudur. Bu durumda da mide asidi dişlerle çok temas eder.

İlgili Haberler
Dünyanın en tehlikeli hastalıkları hangisi
Bir numaralı ölüm nedeni hangisi
Son Haberler
Hayır dile eşine hayır gele başına atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Hayır dile eşine hayır gele başına atasözünün anlamı nedir?
Batı Akdeniz’in ihracat gelirleri belli oldu Ekonomi
Batı Akdeniz’in ihracat gelirleri belli oldu
Çocuğa karşı cinsel istismardan 3 ayrı suç kaydı bulunan Suriyeli sapık 9 yaşındaki kızı taciz etti Gündem
Çocuğa karşı cinsel istismardan 3 ayrı suç kaydı bulunan Suriyeli sapık 9 yaşındaki kızı taciz etti
Kripto paralar yükselişlerini sürdürebilecek mi? Ekonomi
Kripto paralar yükselişlerini sürdürebilecek mi?
Hangi bitkiler detoks etkisi yapar Sağlık
Hangi bitkiler detoks etkisi yapar
İstanbul'un göbeğinde trafik polisine saldırmıştı. Saldırının detayları ortaya çıktı Gündem
İstanbul'un göbeğinde trafik polisine saldırmıştı. Saldırının detayları ortaya çıktı