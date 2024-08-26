Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'nin bu şehrinde. Birinci seçildi

1914’deki Rus işgali esnasında yöre halkının çalıştırılmasıyla beraber inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olaylarıyla sıkça karşılaşılırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca etkisini devam ettiriyor.

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı site tarafından 8 sene önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajla sürücülere zor zamanlar yaşatıyor.

"2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" çerçevesinde şehirde bulunan 3 ülke ve 30 ilden sporcular da yoğun sis ve yağmurun etkisini gösterdiği zamanlarda zorlu güzergahta pedal çevirerek, yaklaşık 50 kilometre yol katetti. Sporculara Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da eşlik etti.

"HEM TÜRKİYE HEM DE ULUSLARARASI CAMİAYA DUYURARAK BİR TURİZM ETKİNLİĞİNİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

Vali Mustafa Eldivan, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerini birleştiren geçit konumundaki Bayburt'un yüksek rakımı, doğası ve coğrafi özellikleriyle doğa sporlarına elverişli bir yer olduğunu belirtti.

Bayburt'u Türkiye'de doğa turizminde marka haline getirmeye çalıştıklarını söyleyen Eldivan, Derebaşı virajlarının da bu çerçevesinde en dikkati çekici bölge olduğunu ifade ettii.

Eldivan, Bayburt ve Trabzon'u birbirine bağlayan virajların dünyanın en tehlikeli yol kümesi olduğuna vurgu yaparak "Hem harika manzaraları barındıran bir yer hem de adrenalin tutkunları için bulunmaz bir eser." ifadelerini kullandı.

Bisiklet, motosiklet ve trekking sporcularının bu bölgede çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyleyen Eldivan, "Bazen navigasyonla yanılıp buradan geçen araçlar, bisikletçiler, motosikletçiler, turistler de sık görülüyor. Ama biz burayı hem Türkiye hem de uluslararası camiaya duyurarak bir turizm etkinliğini başlatmak istiyoruz." dedi.

Vali Eldivan, bu çerçevede kentte bisiklet festivali düzenlediklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi: