Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu seyyar sandıkta kullandı

2 metre 15 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 27 yaşındaki Rumeysa Gelgi bir süredir evinden çıkamıyor.

Weaver sendromu hastası olan rekortmen kadının oy kullanması için Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, Gelgi’nin ikamet ettiği eve seyyar sandık götürdü.

Safranbolu’nun Emek Mahallesi’nde hayatını sürdüren Geldi, oyunu kullandıktan sonra AA muhabirlerine konuşan Gelgi, üçüncü kez oy kullandığını belirterek başladığı sözlerini "Seyyar sandık uygulaması, fiziksel engeli bulunan bireyler için çok yararlı. Ben de geçen yıl 14 Mayıs seçimleri öncesinde okula giderek oyumu kullanmaktaydım. Tabii ki çok kolay bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim. Seyyar sandık tabii ki bize büyük kolaylıklar getirdi." diye bitirdi.

Gelgi "dünyanın en uzun boylu kadını" unvanının yanı sıra “dünyanın en büyük elleri ”, “dünyanın en uzun parmakları” ve “dünyanın en uzun sırtı” payelerine de sahip.

Seyyar sandıklar evden veya hastaneden çıkamayan hasta ve/veya yaşlıların oy verebilmesi için ülkenin dört bir yanında hizmet veriyor.