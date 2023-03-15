15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi Türkiye'ye döndü

Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi Türkiye'ye döndü

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, geçen eylül ayında gittiği ABD'den yurda döndü.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:07
Takip Et

Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü

Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi Türkiye'ye döndü
+
Aa
-

Dünyanın en uzun boylu kadını olan 26 yaşındaki Rumeysa Gelgi, Türk Hava Yolları(THY)'nın TK080 sefer sayılı San Francisco- İstanbul seferiyle saat 19.25'te İstanbul'a geldi.

Boyu ve rahatsızlığı sebebiyle sedyeyle yolculuk eden ve kabin ekipleri tarafından özel ilgi gösterilen Gelgi de duyarlılıkları için başta ekiplere ve THY yöneticilerine teşekkür etti.

ANNESİYLE 28 EYLÜL'DE ABD'YE GİTMİŞTİ

Annesi Safiye Gelgi ile birlikte 28 Eylül'de ilk kez uçakla seyahat ederek ABD'ye giden Rumeysa Gelgi, ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, "Birkaç ay ABD'de kalmayı planlıyorum. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
4
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
5
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
6
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı
7
﻿Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı
﻿Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı
﻿Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi
﻿Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi
﻿Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi
﻿Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
﻿Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
﻿Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
﻿Park halindeki otomobilde yangın
﻿Park halindeki otomobilde yangın
﻿Park halindeki otomobilde yangın
﻿ Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
﻿ Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
﻿ Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.