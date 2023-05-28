Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu evde kullandı. Sandık evine götürüldü

Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ikinci turda da oyunu evde kullandı.

Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu evde kullandı. Sandık evine götürüldü

Karabük Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri , "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası 2 metre 15 santimetre boyundaki Rümeysa Gelgi’nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Gelgi görevlilerin bilgilendirmesinin ardından oyunu kulldı.

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Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, evine kadar gelen sandık görevlilerine teşekkür etti.

İlk turda da oyunu evde kullanan Gelgi, şu ana kadar oyunu hep okullara giderek kullandığını ifade eden Gelgi, "Bu yıl seyyar sandık uygulamasına başvurmak istedim. Uygulama sandığımız evime geldi.

Fiziksel olarak hareket etme güçlüğü bulunan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. Ülkemiz için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum" demişti.

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