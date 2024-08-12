Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

"The 100 Beatiful Faces 2024" adlı anket yayınlayan TC Candler, elde ettiği sonuçları paylaştı. Dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında Türkler de yer aldı.

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 1

Liste sondan başa gidecektir.

82. Onur Tuna, Türk oyuncu.

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 2

65. Halil İbrahim Ceylan, Türk oyuncu.

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 3

61. Şükrü Özyıldız, Türk oyuncu.

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 4

50- Mizukami Koshi, Japon.

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 5

49- Tom Holland, İngiliz

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 6

48- Cha Eun-woo, Güney Koreli

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 7

47- Michael Yerger, ABD'li

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 8

46- Jeff Satur, Taylandlı

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 9

45- Chris Pine, ABD'li

10/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 10

44- Taeyong, Güney Koreli

11/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 11

43- Taron Egerton, Galli

12/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 12

42- Marcell Jacobs, İtalyan

13/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 13

41- Lay Zhang, Çinli

14/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 14

40- Shawn Mendes, Kanadalı

15/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 15

39- Dylan Wang, Çinli

16/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 16

38- Josh Beauchamp, Kanadalı-Amerikalı

17/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 17

37- Gabriel Prince, Endonezyalı

18/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 18

36- Toni Mahfud, Alman

19/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 19

35- Jimin, Güney Koreli

20/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 20

34- Christian Hogue, ABD'li

21/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 21

33- Michele Morrone, İtalyan

22/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 22

32- Anson Kong, Hong Konglu

23/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 23

31- Zuho, Güney Koreli

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 24

30- Can Yaman, Türk

25/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 25

29- Vachirawit Chivaaree, Taylandlı

26/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 26

28- Shomari Francis, ABD'li

27/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 27

27- Mohammad Ajoory, Ürdünlü

28/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 28

26- Harry Styles, İngiliz

29/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 29

25- Wonho, Güney Koreli

30/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 30

24- Zhang Zhehan, Çinli

31/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 31

23- Alex Mandon Rey, İspanyol

32/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 32

22- Barış Murat Yağcı, Türk

33/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 33

21- Bang Chan, Güney Koreli

34/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 34

20- Idris Elba, İngiliz

35/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 35

19- Xiao Zhan, Çinli

36/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 36

18- Damiano David, İtalyan

37/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 37

17- Zayn Malik, Pakistan

38/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 38

16- Anson Lo, Hong Konglu

39/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 39

15- Felix Kjellberg, İsveçli

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 40

14- Paing Takhon, Birmanyalı

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 41

13- Austin Palao, Perulu

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 42

12- Jason Momoa, ABD

43/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 43

11- Jungkook, Güney Koreli

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 44

10- Dean Schneider, İsveçli

45/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 45

9- NI-KI, Japon

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 46

8- Vinnie Hacker, ABD'li

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 47

7- Kim Tae-hyung, Güney Koreli

48/53
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 48

6- Lucien Laviscount, İngiliz

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 49

5- Keung To, Hong Konglu

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 50

4- Chris Hemsworth, Avustralyalı

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 51

3- Timothée Chalamet, Amerikalı-Fransız

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 52

2- Hyunjin, Güney Koreli

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız 53

1- Henry Cavill, İngiliz

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