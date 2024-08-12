Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız

"The 100 Beatiful Faces 2024" adlı anket yayınlayan TC Candler, elde ettiği sonuçları paylaştı. Dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında Türkler de yer aldı.

1 /53 Liste sondan başa gidecektir. 82. Onur Tuna, Türk oyuncu. 2 /53 65. Halil İbrahim Ceylan, Türk oyuncu. 3 /53 61. Şükrü Özyıldız, Türk oyuncu. 4 /53 50- Mizukami Koshi, Japon. 5 /53 49- Tom Holland, İngiliz 6 /53 48- Cha Eun-woo, Güney Koreli 7 /53 47- Michael Yerger, ABD'li 8 /53 46- Jeff Satur, Taylandlı 9 /53 45- Chris Pine, ABD'li 10 /53 44- Taeyong, Güney Koreli 11 /53 43- Taron Egerton, Galli 12 /53 42- Marcell Jacobs, İtalyan 13 /53 41- Lay Zhang, Çinli 14 /53 40- Shawn Mendes, Kanadalı 15 /53 39- Dylan Wang, Çinli 16 /53 38- Josh Beauchamp, Kanadalı-Amerikalı 17 /53 37- Gabriel Prince, Endonezyalı 18 /53 36- Toni Mahfud, Alman 19 /53 35- Jimin, Güney Koreli 20 /53 34- Christian Hogue, ABD'li 21 /53 33- Michele Morrone, İtalyan 22 /53 32- Anson Kong, Hong Konglu 23 /53 31- Zuho, Güney Koreli 24 /53 30- Can Yaman, Türk 25 /53 29- Vachirawit Chivaaree, Taylandlı 26 /53 28- Shomari Francis, ABD'li 27 /53 27- Mohammad Ajoory, Ürdünlü 28 /53 26- Harry Styles, İngiliz 29 /53 25- Wonho, Güney Koreli 30 /53 24- Zhang Zhehan, Çinli 31 /53 23- Alex Mandon Rey, İspanyol 32 /53 22- Barış Murat Yağcı, Türk 33 /53 21- Bang Chan, Güney Koreli 34 /53 20- Idris Elba, İngiliz 35 /53 19- Xiao Zhan, Çinli 36 /53 18- Damiano David, İtalyan 37 /53 17- Zayn Malik, Pakistan 38 /53 16- Anson Lo, Hong Konglu 39 /53 15- Felix Kjellberg, İsveçli 40 /53 14- Paing Takhon, Birmanyalı 41 /53 13- Austin Palao, Perulu 42 /53 12- Jason Momoa, ABD 43 /53 11- Jungkook, Güney Koreli 44 /53 10- Dean Schneider, İsveçli 45 /53 9- NI-KI, Japon 46 /53 8- Vinnie Hacker, ABD'li 47 /53 7- Kim Tae-hyung, Güney Koreli 48 /53 6- Lucien Laviscount, İngiliz 49 /53 5- Keung To, Hong Konglu 50 /53 4- Chris Hemsworth, Avustralyalı 51 /53 3- Timothée Chalamet, Amerikalı-Fransız 52 /53 2- Hyunjin, Güney Koreli 53 /53 1- Henry Cavill, İngiliz