Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu! Ne Kıvanç, ne Kenan ne de Burak... Bu isimlere çok şaşıracaksınız

Liste sondan başa gidecektir.
82. Onur Tuna, Türk oyuncu.
65. Halil İbrahim Ceylan, Türk oyuncu.
61. Şükrü Özyıldız, Türk oyuncu.
50- Mizukami Koshi, Japon.
49- Tom Holland, İngiliz
48- Cha Eun-woo, Güney Koreli
47- Michael Yerger, ABD'li
46- Jeff Satur, Taylandlı
45- Chris Pine, ABD'li
44- Taeyong, Güney Koreli
43- Taron Egerton, Galli
42- Marcell Jacobs, İtalyan
41- Lay Zhang, Çinli
40- Shawn Mendes, Kanadalı
39- Dylan Wang, Çinli
38- Josh Beauchamp, Kanadalı-Amerikalı
37- Gabriel Prince, Endonezyalı
36- Toni Mahfud, Alman
35- Jimin, Güney Koreli
34- Christian Hogue, ABD'li
33- Michele Morrone, İtalyan
32- Anson Kong, Hong Konglu
31- Zuho, Güney Koreli
30- Can Yaman, Türk
29- Vachirawit Chivaaree, Taylandlı
28- Shomari Francis, ABD'li
27- Mohammad Ajoory, Ürdünlü
26- Harry Styles, İngiliz
25- Wonho, Güney Koreli
24- Zhang Zhehan, Çinli
23- Alex Mandon Rey, İspanyol
22- Barış Murat Yağcı, Türk
21- Bang Chan, Güney Koreli
20- Idris Elba, İngiliz
19- Xiao Zhan, Çinli
18- Damiano David, İtalyan
17- Zayn Malik, Pakistan
16- Anson Lo, Hong Konglu
15- Felix Kjellberg, İsveçli
14- Paing Takhon, Birmanyalı
13- Austin Palao, Perulu
12- Jason Momoa, ABD
11- Jungkook, Güney Koreli
10- Dean Schneider, İsveçli
9- NI-KI, Japon
8- Vinnie Hacker, ABD'li
7- Kim Tae-hyung, Güney Koreli
6- Lucien Laviscount, İngiliz
5- Keung To, Hong Konglu
4- Chris Hemsworth, Avustralyalı
3- Timothée Chalamet, Amerikalı-Fransız
2- Hyunjin, Güney Koreli
1- Henry Cavill, İngiliz