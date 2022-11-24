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Dünyanın en yaşlı bebekleri doğdu: 30 yaşında

Ulusal Embriyo Bağış Merkezi, 30 yılı aşkın süredir dondurulmuş embriyolardan doğduktan sonra bir dünya rekoru kırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 18:34
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Dünyanın en yaşlı bebekleri 30 yaşında

Dünyanın en yaşlı bebekleri doğdu: 30 yaşında
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Embriyolar, üvey babalarının doğumundan sadece 5 yıl sonra, Bill Clinton'ın George H. Bush'u başkanlık yarışında yendiği ve Seinfeld'in henüz ilk sezonlarında olduğu bir zamanda oluşturuldu. 

50'li yaşlarındaki bir babadan ve 1992'de 34 yaşındaki bir yumurta donöründen geldiği ifade edildi. ikizlerin, 2020 doğumlu ve 27 yaşındaki bir embriyodan gelen önceki rekor sahibi Molly Gibson'ından daha yaşlı doğdukları belirtildi.

İkizlerin yeni babası Phillip Ridgeway Sky News'e yaptığı açıklamada, “Bunda akıllara durgunluk veren bir şey var. Onlar bizim en küçük çocuklarımız olsalar da bir bakıma en büyük çocuklarımız” dendi.

 

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