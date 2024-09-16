Dünyanın en yaşlı kedisi öldü

İngiltere'de, resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kedisi olan "Rosie" 33 yaşında öldü.

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan Rosie'nin sahibi 73 yaşındaki Lila Brisset konuya ilişkin açıklama yaptı.

Brisset, 90'lı yıllarda sahiplendiği kedisi Rosie'nin 33 yaşında hayatını kaybettiğini üzüntülü bir şekilde açıkladı. Bu arada kedilerin yaşının, insan yaşına göre 152 yıla denk geldiği biliniyor.

Resmi olmayan kayıtlara göre, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Rosie'nin sahibi Brisset, kedisinin bu ünvanı resmen alması için kendisine yapılan onca teklife rağmen Guinnes'e başvurmadı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre ise dünyanın en yaşlı kedisi İngiltere'de 28 yaşındaki Flossie olarak kayıtlanmış durumda.

Guinness Rekorlar Kitabı'na daha önce dünyanın en yaşlı kedisi unvanıyla giren Creme Puff adlı kedi, 38 yaşına kadar yaşamıştı.