Dünyanın en yoğun katılımlı kanarya ırk yarışması Balıkesir’de yapıldı

Dünyanın en yoğun katılımlı kanarya ırk yarışması olarak gösterilen etkinliğe 126 dernek ve 55 ilden katılım oldu.



Türkiye genelinde gerçekleşen ve Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan 2024 Yorkshire Kanarya Show katılımıyla bir dünya rekoru kırdı. Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen yarışmanın jüri üyeliklerini, kanarya konusunda dünyada otorite olarak kabul edilen İngiliz, İtalyan ve Belçikalı 4 hakem yaptı.



Geniş katılımlı yarışma hakkında bilgiler veren Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya “Bu yarışmaları ilk İzmir'de başladık, 20 sene önce. Edremit'te 8 senedir düzenliyoruz. Ama Edremit'te düzenlediğimiz bu etkinlikler dünyanın en büyük yarışmaları haline geldi. Şu anda rekor Edremit'te, 2070 kuşta. Bu sene şimdiye kadar yapılan bütün dünyadaki yarışmaların en yüksek katılımını sağladık. Dört tane hakemimiz geldi. İki tanesi Belçika'dan, bir tanesi İrlanda'dan, bir tanesi İtalya'dan. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da bizim gibi bir sevdanın peşinden koşuyorlar. Yoksa işini gücünü bırakıp da dört gün, beş gün kimse gelmek istemez. Çünkü bu tamamen bir hobi ve gönül meselesi. Şu anda burada 126 derneğimizden 55 şehrimizden gelen 2000'in üstünde kuş var. Edremit bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Belediyeye ve belediye başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük organizasyonlar düzenleyeceğimize inanıyoruz" dedi.



Adana’dan yarışmaya katılan ve yetiştirdiği kanarya ile iki dalda birincilik alan Kanarya üreticisi İdris Karaca ise, "Yorkshire sevdalısıyım. İlk öncelikle bu organizasyonda emeği geçen Edremit Belediye Başkanımız, sonra Edremit Yorkshire Kulüp Başkan ve yöneticileri, sonra bizim Oğuz başkanımız, Federasyon Başkanımıza teşekkür ederim. Biz çok uzak yoldan geliyoruz. İnanın bu öyle bir sevda ki bizim için yol bile gözümüze gelmiyor. 2070 kuş içerisinde Birinci oldum, Best İn Show oldum. Bu benim için mutluluk verici, onur verici bir durum. Tekrar bu organizasyonda emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Bizim kuşumuz Yorkshire kuşu, İngiliz kuşu. Biz bu kuşları evimizde üretiyoruz. Bu kuşlar bir sevda kuşu, öyle diyelim. Biz bunlara sevdalanmışız. Dediğim gibi çok uzaklardan geliyoruz. Bu kuşlara eğitimi verdikten sonra salona geliyor. Çok şükür ki kuşumuzun kalitesi de ortada. Bizim de vermiş olduğumuz eğitimlerden dolayı kuşumuz birincilik almıştır. Bundan çok mutlu duyuyorum" dedi.