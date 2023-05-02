Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü Hindistan'da yapıldı

Editör: Serkan Talan

Hindistan artık dünyanın en yüksek demiryolu köprüsüne ev sahipliği yapıyor.

Eyfel Kulesi'nden yaklaşık 35 metre daha uzun olan Chenab Köprüsü, Hindistan'ın sorunlu Jammu ve Keşmir bölgesinde, Chenab Nehri'nin 359 metre üzerinde yer almaktadır.

Demiryolları Bakanlığı Mart ayında yaptığı basın açıklamasında , onlarca yıllık inşaatın ardından kuzey Hindistan'daki köprünün Aralık 2023 veya Ocak 2024'ün sonunda ziyaretçilere açılacağını söyledi.

Hindistan'daki Politika Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan Sushant Singh, "Keşmir'i Hindistan'a entegre etmenin bir yolu" olarak görüldüğü için köprünün siyasi sonuçları da olduğunu söyledi.