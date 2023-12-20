Dünyanın en zenginlerinin kıyamet hazırlığı. Yüz milyonlarca dolar harcayıp 'kıyamet sığınağı' inşa ediyorlar

Milliyet'ten Oğuzcan Atış'ın derlemesine göre; İnsanların özellikle de zenginler, bir arada yaşama konusunda teminki ve dikkatli davranırken 2020 yılında yaşanan Kovid-19 pandemisiyle bu daha arttı. Dünyanın en zengin isimlerimden bazıları, bir olası 'kıyamet' hazırlığına girişip sığınaklar yapmaya çalıştıkları birçok medya kurulu tarafından işlense de bu girişim başarısız olmuştu.

Bunun en iyi örneklerinden birisi PayPal'ın kurucu ortağı Peter Thiel oldu. Thiel, Yeni Zelanda’da devasa bir arazi üzerinde bir ‘kıyamet sığınağı’ yapmayı hedeflese de başarmadı. Ancak aynı fikre sahip olan tek milyarder Peter Thil değil. ABD merkezli Wired dergisinin haberine göre Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Hawaii adasında bazı ilginç özelliklere sahip yüzlerce milyon dolara mal olacak bir kıyamet sığınağı inşa ettirmeye başladı. Zuckerberg tarafından yaptırılan yerleşkenin, ABD tarihinin en büyük evlerinden biri olacağı iddia ediliyor. Bu gelişmelerle birlikte dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos’un da yaklaşık 1 ay önce Miami'de bulunan ve ‘milyarderler sığınağı’ olarak adlandırılan siteye taşınması bu merakı iyice artırdı.

'BİR EVDEN DAHA FAZLASI OLACAK'

ABD basınında yer alan bilgilere göre Pasifik Okyanusu’nda yer alan Hawaii adalarının kuzeyindeki Kauai Adası'nda, turizm tesisleri ve yerleşim yerlerinin ortasında Mark Zuckerberg’e ait olan arazide bir süredir sessiz sedasız bir şantiye çalışıyor. Çevresinde güvenlik görevlilerinin bulunduğu ve görüntü alınmaması için yüksek duvarlarla çevrili olan şantiyenin, Zuckerberg tarafından yaptırılan ‘kıyamet sığınağı’ için kurulduğu iddia ediliyor.

Bu projede çalışan hiç kimsenin, inşa ettikleri şey hakkında konuşmasına izin verilmiyor. Marangozlardan elektrikçilere, boyacılardan güvenlik görevlilerine kadar projede görev alan herkesin katı bir gizlilik sözleşmesine bağlı olduğu iddia ediliyor. Bu konuda basına konuşan ve ismini vermeyen bazı işçiler, sosyal medyada paylaşımda bulunan meslektaşlarının projeden çıkarıldığını gördüklerini veya duyduklarını öne sürüyor.

Zuckerberg’in ‘kıyamet sığınağı’ ile ilgili kamu kayıtlarına ulaşıp proje hakkında bilgisi olan isimlerle röportaj yapan Wired dergisi, bin 400 dönümlük yerleşkenin büyük bir gizlilik içinde inşa edildiğine ve proje kapsamında 5 bin metre karelik yeraltı sığınağı inşa edileceğine ilişkin bilgiler paylaştı. Yeraltı sığınağının kendi kendine yetebilecek imkanlara sahip olacağı belirtilirken, arazi satın alma ve inşaat fiyatlarıyla birlikte proje maliyetinin 270 milyon doları (7.8 milyar lira) aşacağı iddia ediliyor.

Proje hakkında bilgi sahibi olan ve adı açıklanmayan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Zuckerberg’in ‘kıyamet sığınağı’ toplamda en az 30 yatak odası ve 30 banyoya sahip bir düzineden fazla binadan oluşacak. Devasa bir mutfağa sahip olacak yerleşkede bulunan binaların köprülerle birbirine bağlı olacağı ve spor salonları, yüzme havuzları, sauna, spa merkezi, tenis kortu, toplantı salonlarıyla gibi birçok tesis yer alacağı, bu özellikleriyle kişisel bir tatil evinden daha fazlası olacağı belirtiliyor. Devasa yerleşkede patlamalara karşı dayanıklı ses geçirmeyen kapılar kullanılacağı ve onlarca güvenlik kamerasıyla üst düzey bir güvenliğe sahip olacağı da iddialar arasında.

Gazeteciler, konu hakkında Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan çiftinin sözcüsü Brandi Hoffine Barr’a ulaşmış olsa da Barr, projenin boyutu veya sığınağa benzer nitelikleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

BEZOS’UN 'MİLYARDERLER SIĞINAĞI'

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin üçüncü kişisi Jeff Bezos da geçtiğimiz aylarda 1994'ten beri yaşadığı Seattle'dan taşınacağını duyurmuş ve "Milyarderler Sığınağı" olarak bilinen Florida, Indian Creek'te 79 milyon dolara (2.2 milyar lira) bir ev satın almıştı. Bezos’un Florida, Indian satın aldığı 7 odalı ve yaklaşık 2 dönüm üzerine kurulu alandaki malikanede sinema, kütüphane, havuz ve şarap mahzeni bulunuyor.

Bezos'un yeni evi daha önce aynı yerden 68 milyon dolara satın aldığı başka bir malikanenin hemen yanında yer alıyor. Üst düzey isimlerin evlerinin bulunduğu ve ‘ABD’nin en seçkin mahallelerinden biri’ olarak bilinen Indian Creek, üst düzey güvenlik önlemlerine sahip ve silahlı güvenlikler tarafından korunuyor.

Taşınma kararını Instagram hesabından duyuran Bezos, "Seattle'da başka hiçbir yerde yaşamadığım kadar uzun süre yaşadım ve burada pek çok harika anım var. Bu taşınma ne kadar heyecan verici olsa da benim için duygusal bir karar" ifadelerini kullanmış ve taşınma kararının arkasında ailesine, havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'e daha yakın olmak olduğunu söylemişti.

'En Zenginlerin Hayatta Kalması' adlı kitabın yazarı olan Douglas Rushkoff, zenginlerin felaketlerden saklanmak için lüks 'kıyamet sığınakları' inşa ettirdiğini öne sürmüştü. Bu isimler arasına Zuckerberg'ün yanı sıra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da vardı.