Dünyanın iki büyükşehri çöküyor! Deniz altında kalacaklar

Araştırmada, San Francisco Körfez Bölgesi'nde yer alan San Rafael ve Foster City gibi bölgelerin yılda 10 milimetreden fazla çöktüğü belirlendi.

Bilim insanları, bu bölgelerde önümüzdeki 25 yıl içinde deniz seviyesinin 45 santimetreye kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu, daha önce yapılan 19 santimetrelik tahminin iki katından fazla bir artış anlamına geliyor. Özellikle insan yapımı dolgular üzerine inşa edilen bölgelerde çökme daha hızlı gerçekleşiyor.

LOS ANGELES'TA DA BENZER TEHDİT

Los Angeles çevresinde de benzer bir durum yaşanıyor. Özellikle Newport Beach gibi geri kazanılmış arazilerde çökme oranı, deniz seviyesindeki artışı daha da kötüleştiriyor.

Yapılan hesaplamalara göre, 2050 yılına kadar beklenen 17 santimetrelik deniz seviyesi yükselmesine ek olarak, bu bölgelerde çökme nedeniyle 15 santimetrelik ekstra bir artış yaşanabilir.

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ÇÖKÜŞÜN NEDENLERİ VE BİLİMSEL BULGULAR

Araştırmanın baş yazarı ve NASA Jet Propulsion Laboratory'den uzaktan algılama uzmanı Marin Govorcin, bazı bölgelerde toprağın çökme hızının, deniz seviyesinin yükselme hızından bile fazla olduğunu belirtti.

Govorcin, "Özellikle insan müdahalesi, bu süreci hızlandırıyor. Yer altı suyu pompalanması gibi faaliyetler, toprak seviyesinde ciddi düşüşlere yol açıyor" dedi.

Çöküşün nedenleri arasında doğal süreçler ve insan faaliyetleri yer alıyor. Doğal faktörler arasında tektonik hareketler önemli bir rol oynarken, insan kaynaklı faktörler arasında ise yer altı suyu pompalanması öne çıkıyor.

Aşırı su çekimi nedeniyle toprak seviyesinde ciddi düşüşler yaşanıyor. Örneğin, Kaliforniya'nın merkezi bölgelerinde aşırı yer altı suyu çekimi nedeniyle her yıl 20 santimetreye varan çökmeler meydana geliyor.

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BAZI BÖLGELER YÜKSELİYOR

Araştırma, her bölgenin çökmediğini, bazı bölgelerin ise aksine yükseldiğini de ortaya koydu.

Santa Barbara, yer altı su kaynaklarının düzenli olarak yenilenmesi nedeniyle yükselme gösterdi.

Los Angeles yakınlarındaki Long Beach de yükseliş eğiliminde. Bunun nedeni, petrol çıkarma sürecinde yer altına sıvı enjekte edilmesiyle toprağın desteklenmesi.