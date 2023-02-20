20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Dünyanın ilk mağara kilisesi' depremden etkilenmedi

'Dünyanın ilk mağara kilisesi' depremden etkilenmedi

Hatay'da Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve "dünyanın ilk mağara kilisesi" olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bahçe duvarındaki küçük hasar dışında sağlam çıktı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:28
Takip Et

'Dünyanın ilk mağara kilisesi' depremden etkilenmedi

'Dünyanın ilk mağara kilisesi' depremden etkilenmedi
+
Aa
-

Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus, diğer adıyla Saint Pierre tarafından kurulan St. Pierre Kilisesi, Hatay'ın önemli kültürel mirasının başında geliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunda, Antakya ilçesine 2 kilometre uzaklıkta Habib-i Neccar Dağı'nın yakınında yer alan ve doğal mağaradan eklemelerle kiliseye dönüştürülen tarihi mekan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde fazla zarar görmedi.

Her yıl haziran ayında St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı düzenlenerek barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verilen yapının sadece bir bahçe duvarında küçük çaplı hasar oluştu. Ziyarete kapalı tutulan mekanın bahçesi, yürüyüş yollarında ise deprem nedeniyle tahribatın olmadığı görüldü.

Deprem nedeniyle arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek vermek için yurt dışından Hatay'a gelen bazı ekipler, ziyarete kapalı olsa da St. Pierre Kilisesi Anıt Müzesi'ni görmeye geliyor.

Avustralyalı bir grup arama kurtarma görevlisinin de geldiği kilisenin ziyarete ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
3
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
4
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
5
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
7
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
﻿Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
﻿Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
﻿Adana Demirspor ile Roma temsili maç düzenleyecek
﻿Adana Demirspor ile Roma temsili maç düzenleyecek
﻿Adana Demirspor ile Roma temsili maç düzenleyecek
﻿Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
﻿Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
﻿Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
﻿Minibüs alev alev yandı 
﻿Minibüs alev alev yandı 
﻿Minibüs alev alev yandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.