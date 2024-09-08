Dünyanın ilk trilyoneri kim olacak?

Dünyanın en zengin insanları ile ilgili yapılan bir araştırmadan dikkat çeken bir sonuç çıktı. Araştırma sonucuna göre Elon Musk 2027 yılında dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir.

Informa Connect Academy tarafından yapılan araştırmaya göre 251 milyar dolar serveti olan Elon Musk, her yıl servetinin yüzde 110 oranında büyümesi durumunda dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir.

Araştırmaya göre Tesla ve Space X’in kurucusu ünlü milyarderi 2028 yılında Hint milyarder Gautam Adani takip edebilir. Adani, servetinin her yıl yüzde 128 oranında büyümesi durumunda dünyanın ikinci trilyoneri olabilir.

Öte yandan NVIDIA CEO’su Jensen Huang ve Endonezyalı enerji patronu Prajogo Pangestu da 2028 yılında trilyoner olabileceği belirtiliyor. Yapılan araştırmaya göre, Louis Vuitton’un patronu Bernard Arnault ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in 2030 yılında trilyoner olabilecekleri ön görülüyor.

Dünyanın ilk dolar milyarderi 1916 yılı itibariyle Standard Oil’in kurucusu ve birçok komplo teorisinde adı geçen iş adamı John D. Rockefeller oldu.

ÇOK AZ ŞİRKETİN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR

Milyarderler servetine servet katmaya devam ederken çok az şirketin değerinin 1 trilyon dolar ve üstünde olması da dikkat çekiyor. Son olarak ağustos ayında ABD merkezli holding Berkshire Hathaway’in değeri 1 trilyon doları buldu. Çok uluslu şirket ağırlıklı olarak taşımacılık ve sigortacılık üzerine çalışıyor. Öte yandan ABD merkezli çip üreticisi NVIDIA, geçen yılın mayıs ayında 1 trilyon dolarlık değere ulaştı. Dev şirket, haziran ayında ise 3 trilyon dolarlık değere yükselerek Microsoft ve Apple’dan sonra en değerli 3. şirket oldu.