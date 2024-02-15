Dünyanın önde gelen hava yolu şirketinde İsrail kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketinde İsrail kararı
Dünyanın en değerli hava yolu şirketler sıralamasında ikinci sırada yer alan İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, İsrail'e uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, İsrail'e uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri sıralamasında ikinci sırada yer alan Ryanair'den yapılan açıklamada, "Tel Aviv'e yapılacak tarifeli uçuşların, 27 Şubat tarihinden itibaren iptal edilmesine karar verildi" denildi.

Ryanair'in İsrail'e uçmamasına gerekçe olarak ise Ben Gurion Havalimanı'nın 1 numaralı terminalinin, düşük fiyatlı bilet satışı yapan hava yolu şirketlerinin kullanımına kapatılması gösterildi.

Dünyanın önemli hava yolu şirketlerinden biri olan Ryanair'den yapılan açıklamada " Ben Gurion Havalimanı'ndaki Terminal 1'in, artık düşük maliyetli, düşük ücretli hava yollarının erişimine kapatılması nedeniyle 27 Şubat Salı gününden itibaren Tel Aviv'e gidiş-dönüş uçuşlar maalesef iptal edildi" denildi.

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