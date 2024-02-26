Dünyanın rengi değişti. İnsanlığın korkulu rüyası sebep oldu. NASA acil koduyla çalışma başlattı

Ulusal Oşinografi Merkezi'ndeki bilim insanları, renk değişiminin iklim değişikliği nedeniyle ekosistemin bozulmasının bir işareti olduğunu belirtti.

Southampton'daki Ulusal Oşinografi Merkezi'nden bir bilim adamı ve kitabın yazarı BB Cael, "Bunu önemsememizin nedeni, rengi önemsediğimiz için değil, rengin ekosistemin durumundaki değişikliklerin bir yansıması olmasıdır" ifadelerini kullandı.

2023 yılındaki çalışma, renk değişiminin kesin nedeninin henüz doğrulanmamasına rağmen, muhtemelen planktondan kaynaklandığını iddia etti. Bu organizmalar deniz besin zincirinin en altında yer alır, ancak aynı zamanda Dünya üzerindeki oksijenin çoğunun üretilmesinde de rol oynarlar ve atmosferimiz üzerinde dengeleyici bir etkiye sahip olarak tanımlandı.

Çok fazla plankton olduğunu ve okyanuslara ışık saçtığını, bununla birlikte bazılarının pigmentlerinin farklı olduğuna değinildi. Renkteki değişiklik, bilim adamlarına plankton popülasyonlarının dünya çapında nasıl değiştiğine dair daha net bir fikir verdi.

Bilim insanları, renkteki değişiklikleri, insan kaynaklı küresel ısınma hiç yaşanmamış olsaydı, okyanusların nasıl görüneceğini gösteren bir bilgisayar simülasyonuyla karşılaştı.

Cael, "Tropik veya subtropik okyanusların neredeyse tamamında önemli ölçüde ortaya çıkan renk değişimleri var" dedi.

Cael, "Bunlar ekosistemi yok eden çok büyük değişiklikler değil, incelikli olabilmektedir" dedi. "Ancak bunun bize, insan faaliyetinin muhtemelen küresel biyosferin büyük bölümlerini anlayamadığımız bir şekilde etkilediğine dair ek bir kanıt sağlıyor." açıklamalarında bulundu.

Araştırmacılar bu okyanus yeşillenmesinin kalıcı etkisinin ne olabileceğini anlarken, NASA da bu yıl konuyla ilgili yeni bir proje açıkladı.

Ocak 2024'te Pace adı verilen gelişmiş uydu misyonu - plankton, aerosol, bulut, okyanus ekosistemi - şimdiye kadar sahip olduğumuz bir avuç değişiklik yerine okyanustaki yüzlerce rengi ölçeceği açıklandı.

Cael, "Ekolojik olarak değişikliklerin gerçekte ne olduğuna dair daha anlamlı çıkarımlar yapmak kesinlikle bir sonraki büyük adımdır" ifadelerini kullandı.