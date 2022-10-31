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Kaçarken polis aracına çarptı. Aracından uyuşturucu ve kedi çıktı

Konya’da abart egzozlu ve sahte plakalı otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada şüpheli araç polis aracına çarparak dururken, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 01:26
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Dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarparak durabildi

Kaçarken polis aracına çarptı. Aracından uyuşturucu ve kedi çıktı
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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Fatih Mahallesi, Eski Sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi içerisinde devriye atan polis ekipleri 34 LJ 6975 sahte plakalı ve abart egzozlu araç sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Uyarılara rağmen kaçmaya başlayan sürücü, sanayi içerisinde bir süre sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştıktan sonra Gündoğdu Sokak üzerinden Çakırlı Caddesi'ne çıktı. Manevra yapan ve aşırı süratli olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis aracına çarparak durabildi.

EKİPLER YAVRU KEDİ BULDU

Polis, araç sürücüsü Zeki D. ve yanında bulunan arkadaşı Deniz M’yi gözaltına aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılarak tekrar polis ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, polis ekipleri araçta yaptığı detaylı aramada bir miktar uyuşturucu madde ve yavru bir kedi buldu. Kediye polis ekipleri sahip çıkarak emniyete götürdü.

13 BİN 170 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Araç sürücüsüne "dur" ihtarına uymama, trafiği tehlikeye atma, abart egzoz kullanma ve sahte plakalı araç kullanma suçundan 13 bin 170 lira idari para cezası uygulandı. Araç olay yerindeki incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekilirken, 2 şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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