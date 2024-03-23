Dur ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yaptı: Kendini kapadığı iş yerinde başına silah dayadı

Elazığ’da asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, Salıbaba Mahallesi’nde bir araca ‘dur’ ihtarı yaptı.

Ancak polislerin ihtarına uymayan ve kimliği belirlenemeyen şahıs otomobiliyle kaçmaya başladı.

Polis takip etmeye başladığı otomobil, kovalamaca sonucu sanayi sitesinde bir polis otosuna çarptı.

Kaza sonrası belinden çıkardığı tabancayı başına dayayan şüpheli, sanayi sitesinde yer alan bir iş yerine kaçarak kendini buraya kilitledi.

Olay yerine çok sayıda polis, Özel Harekat ve Yunus ekipleri ile sevk edildi. Olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Ancak, şüpheli kaçtığı oto tamirhanesinin girişine radyatörlerle barikat kurdu. 2 radyatörü parçalayan şüpheli, iş yerinde 48 bin TL’lik zarara neden oldu.

Polisin, şüpheliyi ikna çalışmaları halen devam ederken, tüp ile saç çatıyı delen şahıs başka bir iş yerine geçti.

Şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.