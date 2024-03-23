Dur ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yaptı: Kendini kapadığı iş yerinde başına silah dayadı

Kaynak: İHA
Dur ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yaptı: Kendini kapadığı iş yerinde başına silah dayadı
Elazığ’da dur ihtarına uymayan ve polis aracına çarpan şahıs, sanayi sitesinde bir dükkana girerek başına silah dayadı. Girdiği oto tamirhanede 48 bin liralık zarara neden olan ve 7 saattir direnen şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Elazığ’da asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, Salıbaba Mahallesi’nde bir araca ‘dur’ ihtarı yaptı.

Ancak polislerin ihtarına uymayan ve kimliği belirlenemeyen şahıs otomobiliyle kaçmaya başladı.

Polis takip etmeye başladığı otomobil, kovalamaca sonucu sanayi sitesinde bir polis otosuna çarptı.

Kaza sonrası belinden çıkardığı tabancayı başına dayayan şüpheli, sanayi sitesinde yer alan bir iş yerine kaçarak kendini buraya kilitledi.

Olay yerine çok sayıda polis, Özel Harekat ve Yunus ekipleri ile sevk edildi. Olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Ancak, şüpheli kaçtığı oto tamirhanesinin girişine radyatörlerle barikat kurdu. 2 radyatörü parçalayan şüpheli, iş yerinde 48 bin TL’lik zarara neden oldu.

Polisin, şüpheliyi ikna çalışmaları halen devam ederken, tüp ile saç çatıyı delen şahıs başka bir iş yerine geçti.

Şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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