Hırsız durakta uyuya kalan vatandaşın 6 bin lirasını ve kolyesini çaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hırsız durakta uyuya kalan vatandaşın 6 bin lirasını ve kolyesini çaldı

Adana'da durakta uyuya kalan 34 yaşındaki Metin Y.'nin yanına bir kişi yaklaştı. Metin Y.'nin cebindeki 6 bin TL ile kolyesini çalan kişi kayıplara karıştı. Polis tarafından yakalanan hırsız tutuklandı.

Hırsızlık olayı, 10 Eylül günü gece saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki Metin Y. adlı kişi durakta uyuyakaldı. 52 yaşındaki İrfan D. isimli şüpheli, Metin Y.'nin uyuduğunu görünce önce yanına yaklaşıp kontrol etti.

Ardından tekrar Metin Y.'nin yanına gelen ve kimsenin olmadığını gören şüpheli, vatandaşın üzerindeki 6 bin TL ile boynundaki kolyeyi çalarak uzaklaştık. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bir süre sonra uyanan Metin Y., soyulduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İrfan D., evine yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve altın kolye de bulundu.

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Emniyete götürülen İrfan D.'nin ifadesinde, “Rahatsızlanıp uzandığını fark edince yardım etmek için yanına gittim” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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