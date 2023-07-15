Duran traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesi mevkiinde bir otomobil, akşam saatlerinde park halindeki traktörün römorkuna çarptı.

AYNI AİLEDEN BİRİ ÖLDÜ BİRİ YARALI

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hasat ettikleri ürünleri teslim etmek için yol kenarına park eden römorkları fark edemeyen Ali Akmeriç idaresindeki otomobil, kontrolünü kaybederek kazaya sebep oldu.

Kazada sürücü Ali Akmeriç yaralanırken, aynı otomobilde bulunan Necmiye Akmeriç olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı Ali Akmeriç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.