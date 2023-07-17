Dursun Özbek ateş püskürdü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon oluşturma kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, “Yeniden Türk futbolunun içine, futbolla alakası olmayan bir tartışmayı getirip gündemin ortasına sezon başlamadan bomba gibi koydular.” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

''BUNUN SONU GELMEZ''

“Federasyonun şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi lazım. Yarın da bu federasyonun aldığı kararları ortaya koyacağız, tartışacağız. Bunun sonu gelmez. Buradaki en büyük düşünülmesi gereken husus, geçmiş federasyonların aldığı kararların yok sayılması. Federasyon özerk bir kurum. Karışanı yok, görüşeni yok. Sen nasıl bunu bir anda ters düz ederek geçmiş federasyonun aldığı kararı yok sayarak bir karar alıyorsun.”

''TAHKİM'İN DE KARARI SORGULANMAYA BAŞLADI''

“Bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar alamaz. Çok dikkatli olması lazım. Burada dün de de ifade ettim, yarın biri çıkacak ‘Ben şu kararı beğenmiyorum. Haydi yeniden kurul kuralım bu konuyu da inceleyelim’. Bunun sonu gelmez. Kaldı ki, bu konu daha önceden Tahkim’e gitmiş, karar verilmiş. Tahkim’in de kararı sorgulanmaya başladı.”

“SEZON BAŞLAMADAN BOMBA GİBİ KOYDULAR”

“Ben bunun çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Yeniden Türk futbolunun içine, futbolla alakası olmayan bir tartışmayı getirip gündemin ortasına sezon başlamadan bomba gibi koydular. Bir sene de bunu tartışırız. Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalışırken mümkün olduğu kadar aşağıya çekmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

''40 SENE KİMSENİN AKLINA GELMEMİŞ''

“40 sene kimsenin aklına gelmemiş, 40 sene sonra ‘bu konuya bir bakalım’. Böyle bir mantık olabilir mi arkadaş? Söylenecek çok şey var da. Söylediğimiz zaman olayı köpürtmek yerine şunun peşindeyiz, futbola odaklanalım. Türk futboluna odaklanalım. Bunlar futbolun dışına taşınmış kararlar. Bazı arkadaşlarda sürekli böyle bir arzu var. Futbolu sahanın dışına taşıyalım, orada gündem yaratalım diye arzu var.”

''BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

“Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak da bu kararı kınıyoruz. Geçmişteki kararları yok saymak, o yönetimlere de ihanet anlamına geliyor. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış. O duruma geldik. Türk futbolunun buna ihtiyacı yok.”