Dursun Özbek'ten Icardi itirafı: 40 milyonu reddetti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'ten Icardi itirafı: 40 milyonu reddetti

Galatasaray, Rams Park'ta gösterişli bir imza töreni düzenledi.

Yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Nicolo Zaniolo, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan için imza töreni yapıldı.

Cimbom, imza töreni sonrası stadyumda taraftara açık antrenman gerçekleştirecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

''EN KISKANILAN KULÜP GALATASARAY''
''Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur.''

''BİZİM YERİMİZ ORASI''
''Ben ve arkadaşlarımız göreve geldiğimizden beri bu anı paylaşmak için çalıştık değerli kardeşlerim. Amacımız Galatasaray'ı birlik ve beraberlik içinde eskiden olduğu gibi Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası... Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray'a zirvede olmak her zaman yakışmıştır, bundan sonra da yakışacaktır. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Stadımızda yine Avrupa şampiyonluğunu kutlayacağımız günlerin en kısa zamanda gelmesi dileğiyle yaşasın Galatasaray.''

''ICARDI 40 MİLYONU REDDETTİ''
''Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır. Tüm sponsorlarımız imkansızı başarmak için yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar.''

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