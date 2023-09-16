Dursun Özbek: Riva'dan 170 milyon dolar gelir elde ettik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva projesinin 170 milyon dolar gelir getirdiğini açıkladı.

Dursun Özbek: Riva'dan 170 milyon dolar gelir elde ettik

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Eylül ayı Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

-Erden Timur sadece futbol ile ilgilenen bir arkadaşımız değil. Galatasaray'ın nerede ihtiyacı varsa, Erden orada. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

-6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesine birçok kez gittim ve insanlar boynuma sarılıp 'Galatasaray'a teşekkür ederiz' diyorlardı bana.

-Diğer kurumların da bizim gibi bu hassasiyeti kaybetmemesi önemli. Yeşil sahada olduğu gibi hayırda da yarışmalıyız. Galatasaray gereğini yapmıştır.

-Galatasaray Spor Kulübü tarihinde rekor sayılacak sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Çalışmalarımız hala sürüyor. Kurduğunuz takım ve performansı bu anlamda çok önemli.

-Riva projesi bugüne kadar yaklaşık 170 milyon dolar civarında fayda sağladı bize. Bugünün piyasasıyla 2.5 milyar TL daha gelir elde edebiliriz bu projeden.

-Mecidiyeköy'de projemizden gelen gelir ile Ziraat Bankası'na olan borcumuzun 1 milyar 85 milyon TL'lik bedeli ödeyeceğiz. Görüşmeleri yaptık ve büyük bir ihtimalle kabul edecekler. Bu şekilde Florya arsasının satın alma bedeli tamamen ödenmiş olacak.

-Değerli Galatasaraylılar şu kadarını bilin; Florya projesi, Galatasaray'ın geleceğidir. Gece gündüz demeden verdiğimiz sözleri yerine getirmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz.

-Amatör sporlarda son derece başarılıyız. Yetiştirici kurum olma özelliğimizi kaybetmemişiz. Yeni sezonda olimpiyatlara katkı vereceğimize inanıyoruz.

-Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak bizim için çok önemliydi. Çünkü Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Kutlamaları ekim ayının son haftasında yapacağımız bir konserle taçlandırmak istiyoruz.

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