Dursun Özbek transferin numarasını açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen'i anma töreninde konuştu.

Özbek, "Her yıl Ali Sami Yen ağabeyimizi anıyoruz. Tüm Galatasaraylılar olarak buraya geliyoruz. Ali Sami Yen ile birlikte Süleyman Seba'yı da andık. Ruhları şad olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Onları anmak bizim görevimiz. Bugün burada bunun için toplandık" dedi.

Transferle ilgili soruları yanıtlayan Dursun Özbek, "Cumartesi günü Süper Kupa maçımız var. Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla birlikte belirlediğimiz eksiklerimiz var. Bir kısmını giderdik, kalanları da en kısa sürede tamamlayacağız. Çalışmalarımız sürüyor. Şampiyon olan bir kadromuz var. İki yıl üst üste şampiyon olduk.

İki yıl üst üste şampiyon olan bir hocamız var. Bunlar Galatasaray'ın en büyük gücü. İhtiyaç duyulan bölgelere transferlerimiz devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Bir kısmını tamamladık, kalanları da kısa sürede bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özbek, 8 numara transferi hakkında ise, "8 numarayı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede taraftarlarımıza müjde vereceğiz" dedi.