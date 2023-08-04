Dursun Özbek'in 1 milyon euroluk sırrı. Osman Şenher ortaya çıkardı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kimseye söylemediği sırrını gazeteci Osman Şenher açıkladı.

Dursun Özbek'in 1 milyon euroluk sırrı. Osman Şenher ortaya çıkardı

Gazeteci Osman Şenher, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili kimsenin bilmediği flaş bir bilgiyi açıkladı.

Şenher, Milliyet'te çıkan bugünkü yazısında Özbek'in bu sırrı şimdiye kadar nasıl sakladığını da bildirdi. İşte Şenher'in yazısından bir bölüm:

Başkan Dursun Özbek, Anadolu’nun bağrından çıkmış, yokluğu-varlığı görmüş, çok iyi bir tahsile sahip, kendini çok iyi yetiştirmiş. Egosu sıfır. Hiç kapris yapmaz, bu yüzden de herkesten saygı görüp seviliyor. Kendini Galatasaray’a öyle adamış ki, yaptıklarını hiç kimseye söylemiyor, konuşulmasını da istemiyor.
Bir tanesini size anlatayım... Icardi’nin kulüpten alacağı ücretin 1 milyon eurosunu kendi cebinden ödüyor ve bunu kimseye söylemiyor. Pazar günü Rams Park’taki imza töreninde taraftar sevgisini öyle gösterdi ki, başkanın konuşmasına bile müsaade etmediler. Daha sonra kendisi mikrofonu alarak İkinci Başkan Metin Öztürk ve Erden Timur’u futbolcularla birlikte yanına çağırdı. Erden Timur, Özbek’e saygısından 35 bin taraftar önünde elini öptü.

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