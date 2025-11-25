Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dursun Özbek başkanlığında yoluna devam eden Galatasaray'ın futbolcularına talipler çıkmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Dursun Özbek'in büyük bir yatırım yaptığı Wilfried Singo için olumsuz bir gelişme yaşandı.

DURSUN ÖZBEK 60 MİLYON EUROYU BEKLİYORDU

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'ya Liverpool talip olmuştu. Merseyside ekibinin Fildişi Sahilli sağ bek için 60 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği öne sürülmüştü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yapılacak transferlerde kaynak olarak kullanacağı bu para adeta hayal oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizSpor

Dursun Özbek'in 60 milyon euro hayali yıkıldı! Her şey altüst oldu - Resim : 2

Galatasaray'a çok büyük piyango! Ademola Lookman'ın bonservis bedeli bulunduGalatasaray'a çok büyük piyango! Ademola Lookman'ın bonservis bedeli bulunduSpor

DURSUN ÖZBEK'İ YIKAN GELİŞME

İngiliz basınında yer alan habere göre: Liverpool, Wilfried Singo'nun Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanmasının ardından bu transferden vazgeçti. Haberde kırmızılıların, bu transferden vazgeçme nedeni olarak 25 yaşındaki oyuncunun sık sık sakatlanması olduğu aktarıldı.

İş insanı itiraf etti! O maça bahis yapmış: Futbolcuya da 20 bin dolar verilmişİş insanı itiraf etti! O maça bahis yapmış: Futbolcuya da 20 bin dolar verilmişSpor
Sadettin Saran faaliyetlerine son vermişti! Tuttur'a soruşturma başlatıldıSadettin Saran faaliyetlerine son vermişti! Tuttur'a soruşturma başlatıldıSpor
Büyük skandal! Sahanın ortasında takım arkadaşını tokatladıBüyük skandal! Sahanın ortasında takım arkadaşını tokatladıSpor