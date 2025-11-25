Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dursun Özbek başkanlığında yoluna devam eden Galatasaray'ın futbolcularına talipler çıkmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Dursun Özbek'in büyük bir yatırım yaptığı Wilfried Singo için olumsuz bir gelişme yaşandı.

DURSUN ÖZBEK 60 MİLYON EUROYU BEKLİYORDU

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'ya Liverpool talip olmuştu. Merseyside ekibinin Fildişi Sahilli sağ bek için 60 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği öne sürülmüştü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yapılacak transferlerde kaynak olarak kullanacağı bu para adeta hayal oldu.

DURSUN ÖZBEK'İ YIKAN GELİŞME

İngiliz basınında yer alan habere göre: Liverpool, Wilfried Singo'nun Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanmasının ardından bu transferden vazgeçti. Haberde kırmızılıların, bu transferden vazgeçme nedeni olarak 25 yaşındaki oyuncunun sık sık sakatlanması olduğu aktarıldı.