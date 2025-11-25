Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında bu akşam Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'DA 8 EKSİK
Galatasaray'da bu maç öncesi 8 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Mario Lemina, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
GALATASARAY VE UNION SAINT-GILLOISE'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.
Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Akinpelu, Rodriguez.