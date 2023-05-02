Dursun Özbek'in Erden Timur planı ortaya çıktı. Yerine flaş bir ismi getiriyor

Beşiktaş yenilgisiyle sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray'da Dursun Özbek'in Erden Timur'u gözden çıkardığı öğrenildi.

Dursun Özbek'in Erden Timur planı ortaya çıktı. Yerine flaş bir ismi getiriyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF'de görev alan Yusuf Günay'a Galatasaray'da yöneticilik teklif ettiği ortaya çıktı.

Dursun Özbek, Beşiktaş derbisine gitti. En yakınında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "köstebek" diye suçladığı TFF Asbaşkanı Yusuf Günay vardı.

Ayrıca milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz da Özbek'in hemen yanı başında yer aldı.

TFF'ye yaptığı çıkarmada yanında yer almayan Erden Timur, Vodafone Park'ta da yine Başkan Özbek'in yanında değildi. Son dönemde ortaya çıkan Özbek ile CEO Erden Timur'un arası "yalnız bırakılma krizi yüzünden açık" iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Bu arada son dönemde artan Özbek, Haziran'da yapılacak TFF seçimlerinde Mehmet Büyükekşi'nin ekibinde yer almayacak Yusuf Günay'a yöneticilik teklif ettiği iddiaları da arttı.

TFF Asbaşkanı Galatasaray'daki ilk yöneticilik deneyimini Dursun Özbek'in ilk başkanlık döneminde yaşadı. İddialara göre Özbek çok fazla ön plana çıkan Timur'un yerine Günay'ı geçirecek.

Kaynak: Fotospor

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