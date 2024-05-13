Yurtdışında sahne alan dansözün kıyafet seçimi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yurtdışında sahne alan dansözün kıyafet seçimi şaşırttı
Sosyal medyada viral olan bir videoda, dansözün kilosuna uygun olmayan kıyafeti ve iç çamaşırının görünmesi, kullanıcılar tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Yurtdışında bir mekanda sahne alan bir dansözün kıyafet tercihi, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Bir müşteri tarafından kaydedilen görüntüler, dansözün kilosuna uygun olmayan ve iç çamaşırının görünmesine neden olan kıyafetiyle dikkat çekti.

"Düşük bütçeli Dilber dansı izlemeye gittik" notuyla paylaşılan videoda, dansözün kıyafet seçimi hakkında birçok eleştiri yapıldı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Dansözün kıyafet tercihleri, estetik ve profesyonellik konularında tartışmalara yol açarken, bazı izleyiciler tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

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