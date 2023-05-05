Hamit Altıntop'un istediği futbolcuyu oynatmayan Kuntz'un biletinin nasıl kesildiği ortaya çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

TFF'de Hamit Altıntop ile Sefan Kuntz'un kavga ettiği ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un görevden alındığı, yerine de Abdullah Avcı'nın getirildiği ileri sürülmüştü.

Altıntop'un kavganın ardından Kuntz'un görevden alınmasını istediği, Abdullah Avcı'ya da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin haberi olmadan teklif yaptığı belirtildi.

Milli Takımlar eski sorumlusu Selim Soydan, Sabah'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beni herkes tanır; ben sokak dedikodusu ile konuşmam, doğruları anlatırım. Olay aynen şöyle gerçekleşiyor. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, göreve kendisinin getirdiği Kuntz'dan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Onu hep dinleyen Kuntz bu sefer oralı olmuyor ve ikili tartışıyor.

Hamit, o günden beri Kuntz'un altını oyuyor. Konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. Bağlayamayınca da işi emrivakiye getirip, Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor.

BÜYÜKEKŞİ'DE FLAŞ ÇIKIŞ

Abdullah Avcı değerli bir teknik direktör ve o mevkiyi sonuna kadar hak ediyor. Ama hiç kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok. Nitekim Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen, başkan Büyükekşi, "Görev süremizin bitmesine 40 gün kalmışken böyle değişiklik olmaz."